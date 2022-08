Il Monza prepara la stretta finale per Pablo Marì

I lombardi puntano a chiudere a breve per il difensore spagnolo

Monza scatenato sul mercato. Dopo Petagna il club di Berlusconi punta a chiudere il discorso per Pablo Marì , inseguito anche dal Verona.

La trattativa è in corso, riporta Sky. Il Monza affila le armi in un duello per il difensore che, peraltro, è sempre parso a suo favore.