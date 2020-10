Il Parma colpisce dopo 20 secondi, Verona ko al Tardini

Prima sconfitta in campionato per il Verona. L’Hellas perde per 1-0 a Parma una gara iniziata malissimo, con gli emiliani in gol dopo venti secondi complice una sbandata totale della retroguardia.

L’Hellas reagisce, fa la gara, si mangia due gol con Faraoni e Favilli e non riesce a rimettere le cose a posto nonostante gli sforzi. Capita. Del resto la sorte ha dato e oggi ha, in qualche misura, tolto alla squadra di Juric, costretto a gettare in campo un undici raffazzonato per le numerose assenze.

Buone, sommando tutto, solo le prove di Dimarco, cercato fino allo sfinimento sulla sinistra, e in particolare di Colley, che mostra sprazzi di classe pura nella ripresa. In ombra gli altri, in una domenica da mal di pancia (a un soffio dal pari per tre volte) e da dimenticare in fretta.

FORMAZIONI

Verona senza Empereur, Magnani, Dawidowicz, Veloso, Benassi, Danzi e Di Carmine. Davanti a Silvestri ci sono Cetin, Gunter e Lovato. In mezzo Faraoni, Tameze, Ilic e Dimarco, in avanti Baràk e Zaccagni a supporto di Favilli.

Liverani schiera il 4-3-1-2: Sepe – Laurini, Bruno Alves, Dermaku, Pezzella – Hernani, Brugman, Kurtic – Kucka – Karamoh e Gervinho.

Arbitra Giua, mille gli spettatori consentiti al Tardini. Pima della gara musiche di Bruce Springsteen e di Verdi (la marcia trionfale dell’Aida che si spera porti bene).

PRIMO TEMPO, INIZIO DISASTROSO: KURTIC IN GOL DOPO 25 SECONDI

Avvio shock per il Verona, Karamoh brucia Dimarco a destra, va sul fondo e mette in mezzo dove i tre centrali vengono buggerati da Kurtic che sbuca sul secondo palo sul secondo palo e scaraventa la palla in rete.

Dimarco vede Karamoh anche al 3′ e sono dolori, scappa in area il parmense e il tiro a giro è deviato in corner dalla difesa dell’Hellas.

Il Verona, al 9′, mette la testa fuori, Favilli alza la squadra ma è impreciso.

Ilic si fa vedere al 10′ con uno splendido verticale che libera Barak. Il ceco va e Sepe salva tutto, ma era fuorigioco.

Il Parma si mette dietro. Zaccagni scappa a Karamoh e viene messo giù. La punizione non

ha esito felice, con fallo in attacco.

Bruno Alves Gioca a pallavolo al 20′ per fermare un lancio di Barak e viene ammonito. Lo stesso Barak, poi, calcia dalla distanza centralmente. Juric, indiavolato, applaude.

FARAONI FALLISCE L’1 A 1

Clamorosa occasione per Faraoni al 22′, servito sul secondo palo. Il piattone è centrale e Pezzella salva sulla linea di testa.

L’Hellas si prende campo e gioco. Favilli è ancora impreciso ma c’è.

Se i ragazzi di Juric hanno bucato clamorosamente in occasione del gol, anche il Parma concede spazi. Il pari è alla portata. Ma Karamoh, Kurtic e Gervinho attendono di ripartire. L’ivoriano al 28′ entra a sinistra ma chiude male il tiro che va sul fondo.

Sono insidiosi i cross di Dimarco che mettono in affanno la difesa parmense. Il Verona fa la gara a buon ritmo, anche se la manovra è sempre a sinistra.

La pecca del Verona, oltre alla voragine iniziale, è quella di giocare 45 minuti solo, di fatto, cercando Dimarco. Il giochino alla lunga lo capiscono, e lui, stanco, finisce per sbagliare i cross.

PARMA A UN SOFFIO DAL 2-0

Al 44′ l’Hellas si impappina nella sua area con Tameze, Kurtic gli ruba palla e Cetin devia a un soffio dal palo.

Nel finale entra Lazovic al posto di Lovato. Il difensore zoppica e Juric che dietro non ne ha altri se non il Primavera Calabrese, abbassa nei tre Dimarco con Lazovic sulla sinistra.

SECONDO TEMPO,

Il Parma inizia in avanti tentando il trucchetto del primo tempo. Cetin è bravo a chiudere in corner Gervinho.

Lazovic lancia Dimarco al 9′, Sepe smanaccia il cross. Poi Kurtic impegna Silvestri. La gara è apertissima.

GIRANDOLA DI CAMBI: DENTRO SALCEDO E COLLEY

Doppio cambio di Juric sulla trequarti al 12′: dentro Salcedo e Colley per Barak e Zaccagni, stanco il primo, impalpabile, salvo un paio di guizzi, il secondo.

Darmian, Cornelius e Gagliolo per Laurini, Karamoh ed Hernani è il triplo cambio di Liverani al 20′.

Giallo per Dimarco in fallo tecnico su Gervinho al 21′.

Favilli vacilla, in più la diga del Parma sulla propria trequarti regge. L’Hellas fatica a trovare spazi, la prima linea del Parma è a sei e la seconda è appiccicata. Poi Liverani fa alzare la squadra e ci si ritrova in 20 a centrocampo.

FAVILLI, GOL MANGIATO

Dopo che Salcedo non crede in un pallone vicino alla porta, al 76′ un’azione meravigliosa di Colley a sinistra libera Favilli in corsa, ma l’attaccante, a 50 centimetri dalla linea di porta, cicca la palla.

BRUGMAN NON LA CHIUDE

Il Verona cala, e il Parma, con Brugman in buona posizione, non la chiude al minuto 85, calciando centralmente.

TUTTO PER TUTTO DI JURIC

Juric va alla mossa della disperazione, mettendo per gli ultimi minuti Tupta, e togliendo Cetin.

GUNTER! QUASI

Gunter da corner la piazza di testa ma Sepe dice no all’87’.

L’Hellas sfodera l’ultimo sforzo

Botti di mercato in attacco, si spera domani, e 15 giorni di sosta serviranno a recuperare alcuni infortunati e ad amalgamare il Verona che verrà.