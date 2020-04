Il ritorno del calcio si allontana, ma la via non è chiusa.

Il ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, ha frenato sulla ripresa. Tuttavia, è possibile che si ricominci con uno slittamento in avanti.

Il via agli allenamenti, in precedenza programmato per il 4 maggio, sarebbe collocato al 18 maggio, a distanza di due settimane.

Un’ipotesi al vaglio, che potrebbe essere discussa domani, nell’incontro tra Spadafora e i rappresentanti istituzionali del mondo del calcio.