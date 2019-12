Una lunga assenza, causata da un pesante infortunio muscolare. Adesso, però, Daniel Bessa sta molto meglio.

Il centrocampista italo-brasiliano è pronto per rientrare a gennaio.

Ivan Juric in estate prima l’ha schierato da titolare fisso, per poi lasciarlo fuori perché non lo vedeva sufficientemente “dentro” il progetto del Verona.

Bessa non è stato ceduto sul mercato e ora torna a disposizione. Una soluzione in più per l’Hellas.