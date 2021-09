Il segreto del Cholito: “Faccio meditazione e sto bene. Così mi sono ritrovato”

Simeone: "In questo modo mi tolgo i pensieri dalla testa, migliorando come persona e non solo sul campo"

Redazione Hellas1903

Giovanni Simeone ha segnato la prima rete nel 3-3 del Verona al Ferraris con il Genoa ed è stato tra i grandi protagonisti dell'Hellas.

Una prova di grande valore per l'attaccante, che parlando ai microfoni di DAZN della partita e del suo stato di forma ha raccontato: "Si riparte da questo gol e da questa energia. Interiormente ho iniziato a fare meditazione: la facevo prima, a Firenze e Genova, poi ho mollato. Mi sono ritrovato a pensarci, mi ha cambiato e reso migliore come persona, non solo sul campo. Il fatto di respirare e togliere i pensieri che uno ha in testa, con la respirazione, mi aiuta tanto a stare bene e in equilibrio. Devo continuare su questa strada che mi ha aiutato ad imparare cose che non notavo. Poi mi sono allenato tantissimo”.

Ha aggiunto il Cholito: “Quando faccio meditazione? Tutti i giorni. Prima la facevo una-due volte la settimana, ora lo faccio 10-15 minuti al giorno. È un semplice momento con cui stai con te stesso, vi assicuro che se qualcuno ha problemi può essere utile. Tutti abbiamo pensieri, dobbiamo accettare questi momenti”.

Per Simeone quello al Genoa è stato il primo gol con la maglia dell'Hellas. Sono 51 in Serie A, per lui, cui ne vanno aggiunti 4 siglati in Coppa Italia.