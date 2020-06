«La sogno, sì. L’obiettivo di inizio stagione era dimostrare di poter stare in A regolarmente. Chiaro che punterò sempre alla maglia azzurra. Come terzo portiere? Anche di più, farei ciò che serve pur di esserci».

Queste le dichiarazioni di Marco Silvestri, portiere del Verona, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” per lo speciale oggi in edicola sull’aspirazione ad essere convocato in Nazionale.