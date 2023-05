Il Torino demolisce lo Spezia per 4-0: Verona, occasione sorpasso

Il Torino schianta lo Spezia e vince per 4-0 al Picco in una sfida decisiva per la squadra di Semplici, che ora rimane a solo un punto di vantaggio dal Verona. Gara decisa da un'autorete di Wisniewski al 24' del primo tempo, dal raddoppio di Ricci al 72' e dal tris di Ilic al 75' in una partita mai in discussione nel risultato. Annullato dopo un silent check l'1-3 di Nzola all'83' per un fuorigioco prima del poker all'ultimo minuto del recupero di Karamoh