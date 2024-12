Il Verona a Presidio, Hellas valutato 120/130 milioni, cessione del 100%. I dettagli

LE CIFRE. 120-130 milioni includono componenti variabili e debito. L’indebitamento, in particolare, è rilevante ma in discesa negli ultimi mesi: nel bilancio al 30 giugno 2024 l’esposizione verso le banche ammontava a 90 milioni, di cui 19 milioni tra finanziamenti e mutui e 71 di factoring (anticipazioni su proventi dei diritti tv e crediti da calciomercato), mentre il saldo con le altre squadre per la compravendita di giocatori era positivo per 59 milioni. Si lavora per definire i dettagli di una cessione per il 100% delle quote, detenute da Setti attraverso la sua società Star Ball. L’attuale struttura sportiva resterà immutata, con Maurizio Setti che avrà un incarico pluriennale (assieme alla conferma del d.s. Sean Sogliano), ma non più come uomo forte della società. Il nuovo amministratore delegato, infatti, sarà Italo Zanzi, che ha ricoperto lo stesso incarico nella Roma ai tempi di Pallotta.