Il Verona adesso va di corsa: quasi 110 chilometri coperti a partita

Con Di Francesco la squadra superava di poco i 100 a gara. Barak secondo in A in questa classifica

Il dato complessivo, dopo il cambio di guida tecnica è salito fino ad avvicinarsi a quota 110 chilometri per giornata. La media per le quattro partite con Tudor è pari a 109,70.

In generale, il giocatore del Verona dal più alto chilometraggio è Antonin Barak, con 11,386, secondo in assoluto in Serie A dietro al milanista Rade Krunic, che però ha raccolto molti minuti in meno rispetto al trequartista dell'Hellas.