Il Verona affonda a Genova: quinta sconfitta consecutiva. Decide Dragusin

È il solito triste e perdente Verona che va in scena in un Ferraris solo rossoblù per il divieto di trasferta ai tifosi dell'Hellas. La quinta sconfitta consecutiva arriva dopo un'ora di gioco pessimo dei gialloblù, timorosi e capaci di inanellare una serie di errori tecnici e tattici da far spavento. In mezzo il gol di Dragusin su bucata di Magnani. Nella ripresa entra Ngonge e sembra accadere qualcosa, Baroni poi ne cambia altri 5, combina e scombina, le prova tutte e probabilmente troppe. Gli unici veri pericoli creati sono due con un palo centrato da Terracciano e una zuccata di Djuric messa in corner da Martinez. Il Genoa può raddoppiare ma spreca, l'Hellas va vicino al pari, ma solo vicino. E ci passa un mondo, Perchè il trend non si inverte e una diretta concorrente per la salvezza può alla fine gioire.