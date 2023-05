Il Verona alla stretta finale, finché (e se) c’è squadra c’è speranza

Quel che resta dei gialloblù dovrà estrarre lo spadone, non la trombetta di carnevale

Andrea Spiazzi Direttore

Nel giro di una settimana l'inerzia si è spostata nuovamente in favore delle concorrenti per la salvezza. Dopo la vittoria a Lecce il Verona era zompato a più tre dallo Spezia, un vantaggio gettato al vento con la sconfitta di ieri col Torino e le contemporanee partite a punti del Lecce e dello Spezia che ha regolato il malconcio Milan con uno scatto d'orgoglio preoccupante per le altre.

Tutti stiamo facendo i calcoli per capire quanta strada può fare adesso l'Hellas con, sulla carta, due partite da zero punti a Bergamo e Milano, e una da vincere con l'Empoli. Dura anche per lo Spezia, atteso dal quasi spareggio a Lecce, dal Torino in casa, per poi concludere a Roma sponda giallorossa. Il Lecce , oltre ai due punti in più, ha un finale, sempre sulla carta, più agevole (Spezia, poi a Monza e in casa col Bologna).

Calcoli che a nulla servono senza sapere come sta realmente la squadra giallobù, ieri dominata da quella di Juric e azzoppata in vari elementi.

La tenuta fisica sembra al limite, le idee al solito poche e confuse. È in atto, inoltre, da tempo, una logorante guerra di nervi inevitabilmente generata dall'instabilità della classifica e delle prestazioni.

In questo disgraziato campionato, conseguenza naturale del disfacimento estivo e delle pezze insufficienti di quello invernale (si salva solo Ngonge, anche se è chiaro sia un giocatore da subentro a gara in corso) siamo stati abituati a tutto, quindi anche dopo il Torino tutto può accadere e qualunque pronostico può essere sovvertito. Dopo una prova deludente il Verona potrebbe trovare nuovamente un colpo d'ala, se una squadra ancora c'è. Quel che resta dei gialloblù dovrà estrarre lo spadone, non la trombetta di carnevale. Di certo si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, sperando che non tiri vento.