Il Verona butta il doppio vantaggio, 2-2 a Salerno con un super Kalinic

Doppietta e palo per l'attaccante croato, poi Gondo e Mamadou Coulibaly firmano il pari

Andrea Spiazzi

La chiave nella mancata vittoria del Verona, e bene alla fine comunque il pareggio per come si era messa anche se l'Hellas centra due legni, sta al 68' della ripresa quando, sul 2-1, esce Caprari, decisivo fino a quel momento e abile contropiedista. Il Verona, contro una Salernitana tecnicamente di molto inferiore ma mai doma, cerca un palleggio sconosciuto nelle sue corde e si fa così raggiungere, dopo essersi abbassata, mancando una vittoria alla portata dopo un primo tempo con un Kalinic straordinario (doppietta) sorretto da un magnifico Caprari con Barak a supporto. La rete di Gondo nel recupero del primo tempo riapre i giochi e l'Hellas non ha la bravura di andare a ribadire la sua superiorità nella ripresa. Peccato davvero. Il punto, comunque, è un altro passino in avanti.

FORMAZIONI

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Koulibaly, L. Koulibaly, Ranieri; Ribery; Gondo, Simy

A disposizione: Fiorillo, Jaroszynsky, Veseli, Schiavone, Bonazzoli, Djuric, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Bogdan, Vergani - Allenatore: Fabrizio Castori

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic

A disposizione: Pandur, Berardi, Lasagna, Cetin, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Bessa, Ragusa, Tameze, Simeone - Allenatore: Igor Tudor

12 mila spettatori circa all'Arechi, 145 i tifosi del Verona presenti.

PRIMO TEMPO, DOPPIETTA DI KALINIC, ACCORCIA GONDO

Cerca di imporre il suo ritmo la Salernitana andando subito in verticale, il Verona risponde

KALINIC!! VANTAGGIO VERONA

Splendida l'azione che al 7' porta al vantaggio gialloblù. A sinistra ilic lavora un gran pallone, lo serve a Caprari che scherza un difensore e dal fondo mette un rasoterra sul quale Kalinic è rapido a insaccare da vera prima punta. Poco dopo Kalinic libera Barak il cui tiro è smorzato da una deviazione, mentre la Salernitana risponde con un cross di Ribery su cui Simy è inritardo di un soffio. Simi è pericoloso, un suo tiro è deviato da Gunter. Gli amaranto spingono, a cercare Gondo e Simi. Gagliolo non sfrutta un assist di Ribery, lasciato solo sulla trequarti. La Salernitana è pericolosa, Magnani e Gunter escono bene dall'area.

Belec al 27' è bravo a uscire sulla sua trequarti per fermare Kalinic, l'Hellas cerca di colpire in contropiede.

KALINIC!! 0 A 2!

La Salernitana è tutta in avanti e Barak, al 30' si trova la palla tra i piedi a centrocampo. Scattano Ilic e Kalinic. Il serbo riceve e mette un assist al bacio per Kalinic che in corsa segna in pallonetto, con la palla che tocca la traversa e finisce dentro. Perfetto e micidiale il contropiede. Caprari è ovunque, anche a difendere. Un giocatore già essenziale per questo Hellas. Un valore aggiunto eccellente. Cerca di riaprire la gara, la squadra di casa, lo fa con imprecisione nei cross e spesso con giocatori a terra in area. Irrati non ci casca mai, mentre dopo Kalinic si fa ammonire anche Magnani che trattiene Gondo. Faraoni è eccezionale nelle chiusure difensive, la Salernitana non trova varchi.

GONDO ACCORCIA

Nel minuto di recupero concesso Ilic commette un fallo su Simi sulla trequarti. Sul cross lungo di Ribery Gagliolo sovrasta Gunter e Dawidowicz che poi tocca di testa, la palla va a Gondo che solo a due metri da Montipò, lo batte. Brutto finale di un tempo perfetto dell'Hellas.

SECONDO TEMPO, L'HELLAS SI FA RAGGIUNGERE

Restano negli spogliatoi Ilic e Magnani, al loro posto Tameze e Casale. Il Verona parte in avanti.

PALO DI KALINIC! Kalinic, in stato di grazia, riceve in area e spostato a destra calcia potentemente, la palla si schianta sul primo palo. Il Verona resta alto, conquista un corner, ma appena la Salernitana scende si rende pericolosa, al 56' Kechrida non sfrutta bene una buona palla verso il fondo.

Esce Kalinic ed entra Simeone al 57' mentre Castori Toglie Simi per Djuric. Tameze si fa sentire ringhiando a centrocampo e recuperando in difesa. Il Verona si abbassa, e non va bene. In contropiede Simeone semina il panico al 62', l'assist per Lazovic è leggermente indietro e il serbo non riesce a sfruttarlo. L'Hellas cerca respiro.

ESCE CAPRARI. Al 67' esce Caprari, una sostituzione che stupisce, quella di Tudor. Entra Bessa, forse l'allenatore gialloblù cerca il palleggio, ma gli amaranto sono dei forsennati, e così la forza contropiede è dimezzata.

Djuric, a un metro dalla porta non riesce a metterla dentro, il Verona rischia tantissimo al 68'. La Salernitana sembra averne un po' meno, l'Hellas cerca il palleggio.

Castori toglie Gondo e inserisce Bonazzoli al 73'.

PAREGGIO SALERNITANA

Gagliolo calcia da limite, c'è una deviazione. Mamadou Coulibaly si trova solo in area e fredda Montipò. Tutto vero e tutto triste al 76'. E il Verona, spuntato, soffre. All'83' Faraoni tira centralmente dopo una buona manovra tra Simeone e Barak.

Arrivano i palloni in area del Verona, seppur con una Salernitana stremata. Gagliolo viene ammonito. Stessa sorte per Lassana Coulibaly che stende Barak all'87'. La posizione è ottima, vicino alla lunetta.

INCROCIO DEI PALI DI BARAK! E' Barak a battere, a giro di sinistro, la palla colpisce l'incrocio dei pali alla destra di Belec.

Dawidowicz finisce sul taccuino di Irrati al 90' per un pestone a Kastanos. Ci sono cinque di recupero. Tudor stupisce ancora togliendo Lazovic per Cetin. Non accade nulla, le difese spazzano. Il Verona getta via due punti ma ne aggiunge uno a una classifica che si fa meno preoccupante, con una buona dose di fiducia per affrontare, ora, Genoa e Spezia.