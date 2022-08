Il Verona c’è! Pareggio di battaglia a Bologna, ariete Henry ancora in gol

Un Hellas finalmente di carattere si porta a casa un punto meritato, e Cioffi respira

Andrea Spiazzi

Come ti cambio il Verona. Cioffi schiera un Hellas d’attacco, di pressing e di baricentro alto, si prende i suoi rischi con una difesa dimezzata, ma, dopo una gara di battaglia a tutto campo, da Bologna porta a casa il primo punto e un messaggio chiaro dalla squadra: è con lui, dopo aver finalmente mostrato che lo spirito necessario c’è, e con esso la voglia di costruire qualcosa per un campionato che sarà lungo e difficile.

L’ariete Henry svetta vincente per la seconda volta di fila, ma a differenza che col Napoli il gol stavolta è pesante e permette di recuperare, con grande merito, lo svantaggio dopo la rete di Arnautovic. I gialloblù vanno vicini al raddoppio, ma anche il Bologna ha le sue occasioni. Alla fine è un pari giusto, e per la truppa di Cioffi è una boccata d’ossigeno straordinaria dopo due settimane di apnea in seguito alle pesantissime sconfitte col Bari in Coppa e col Napoli al Bentegodi.

FORMAZIONI

Assenti Ceccherini, Dawidowicz e Piccoli per infortunio, Barak perché in attesa di cessione.

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Retsos; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Veloso, Djuric, Magnani, Terracciano, Praszelik, Cortinovis, Sulemana - Allenatore: Gabriele Cioffi

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Orsolini; Arnautovic

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Angeli, Sosa, Sansone, Raimondo, Aebischer, Lykogiannis, Vignato, Amey, Urbanski, Mbaye, Barrow - Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Matteo Marcenaro (Sez. AIA di Genova)

PRIMO TEMPO, IL VERONA MOSTRA CARATTERE E RECUPERA LO SVANTAGGIO

TRAVERSA CLAMOROSA DI HENRY ED ERRORE DI LASAGNA. Inizio al fulmicotone del Verona. Dopo un minuto, Tameze mette un gran cross dal fondo destro, irrompe Henry sul primo palo, la zampata manda la palla sulla traversa e poi a sbattere sulla linea, per questione di centimetri non è gol. Dal corner successivo la palla arriva a Lasagna che sul secondo palo, da ottima posizione, spara sul fondo.

Tameze fa da terzo d’attacco sganciandosi in avanti anche in pressione, mentre Faraoni è dolorante alla caviglia per uno scontro in avvio.

Cioffi dispone l’uomo a uomo con pressione alta. Un Hellas ben diverso, che mostra carattere fin da subito.

Kasius calcia, il tiro da fuori è deviato in corner al 10’. Il Bologna viaggia in verticale, coi suggerimenti a cercare di pescare Arnautovic.

Tiene Bene il campo il Verona. Montipò è incerto nelle uscite, al 19’ un traversone di Cambiaso trova Arnautovic che sul secondo palo manda alto di testa. Lo stesso fa Coppola che avanza per un corner.

GUNTER INQUIETANTE, ARNAUTOVIC SEGNA, 1-0 BOLOGNA

Al 21’ il Bologna pareggia. Un’azione in velocità permette a Kasius di mettere in mezzo. Il movimento di Arnautovic che segue l’azione è perentorio, Gunter resta a guardare l’attaccante che si libera e beffa Montipò. Hongla prende un giallo al 23’ per un’entrata dura, ingenuità del centrocampista.

Il Verona dopo il gol subito è meno propositivo. Montipò non esce, è troppo timido. Lazovic perde palloni sanguinosi. Sul suo lato Orsolini affonda pericolosamente, dall’altra parte Cambiaso fa girare la testa a Coppola. Il Bologna usa il contropiede chiudendosi dietro, l’Hellas ha difficoltà nel trovare pertugi, ma insiste.

HENRY!! 1 A 1

Lazovic si accende al 43’. Serpenteggia a sinistra e mette un cross dei suoi. Lo stacco di Henry è imperioso e il colpo di testa letale. Un gol bellissimo regala il pareggio ai gialloblù

GOL IN FUORIGIOCO DI ORSOLINI

Gunter fa un altro disastro subito dopo il gol di Henry, scivolando e lasciando solo Retsos a inseguire Orsolini imbeccato da Arnautovic, per questo il gran gol di Orsolini viene annullato col Var.

BORDATA DI ILIC, SKORUPSKI SALVA. Nel recupero succede di tutto, il Verona pressa, Ilic di controbalzo mette una palla sotto la traversa che Skorupski devia miracolosamente, poi Montipò scivola quasi a metà campo regalando palla a Orsolini che calcia da 40 metri fuori. Faraoni calcia forte, Skorupski agguanta.

SECONDO TEMPO, È BATTAGLIA

I gialloblù partono come avevano concluso il primo tempo, in avanti. Il Bologna si salva in corner su iniziativa di Faraoni. La squadra di Mihajlovic risponde, Montipò mette in corner un pericoloso pallonetto di testa di Soriano. Gunter rimedia il cartellino giallo dopo due minuti.

FARAONI DEVE USCIRE, DENTRO TERRACCIANO

La caviglia è dolorante, Faraoni deve uscire al 52’. Entra Terracciano.

TAMEZE SFIORA IL GOL. Magnifico il suggerimento di Ilic al 55’ per Lasagna che serve benissimo Tameze. La palla è tesa e sottoporta il francese la colpisce male mandando incredibilmente alto.

MONTIPO’ SALVA. Il Bologna risponde, Orsolini calcia, Montipò salva, poi esce finalmente bene. Vignato e Lykogiannis sostituiscono Soriano e Kasius al 65’. Il Bologna di panchina ne ha. Ilic è bravo a recuperare dietro al 67’ liberando l’area da un pericoloso pallone, poi Montipò para a terra una conclusione da fuori di Dominguez. Al 77’ Schouten calcia alto di poco, i ritmi rallentano.

ROSSO A ORSOLINI, BOLOGNA IN DIECI

Al 78’ Orsolini entra a gamba altissima e coi tacchetti colpisce alla testa Hongla. Marcenaro non ha dubbi ed estrae un giusto rosso diretto.

Cioffi mette in campo Veloso al posto di Hongla all’82’, confidando nell’esperienza del portoghese. L’allenatore gialloblù non ha cambi, devono tener duro quelli che ci sono. L’Hellas attacca, il Bologna traballa.

Lasagna ciabatta sul secondo palo da corner, una serata non felice per lui. Lykogiannis spaventa Montipò nel recupero. Ma quello che conta arriva: la squadra mostra un’anima e conquista un punto che ha un valore davvero grande dopo l’avvio traumatico di stagione.