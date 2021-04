Il Verona dura un tempo poi sparisce, la Samp vince 3-1

Vantaggio di Lazovic, poi il crollo dei gialloblù

Andrea Spiazzi

Il dottor Jekyll, Verona del primo tempo, domina e segna a Marassi. Mr. Hyde è la squadra gialloblù della ripresa che sparisce e prende tre gol. Non ci sono vie di mezzo nella trasferta di Genova che si chiude malissimo per l'Hellas alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. La Samp dilaga nel secondo tempo, favorita dall'involuzione inaspettata, in quella misura, degli avversari gialloblù, passati in vantaggio con una gran punizione di Lazovic dopo 13 minuti di partita.

FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Silva, Damsgaard; Verre; La Gumina.

A disposizione: Ravaglia, Letica, Ramirez, Askildsen, Regini, Tonelli, Ferrari, Leris, Quagliarella, candreva, Keita, Gabbiadini

All.: Claudio Ranieri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barák, Lazović; Salcedo, Zaccagni; Lasagna

A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Favilli, Udogie, Ilić, Çetin, Ceccherini, Rüegg, Colley, Bessa, Tameze.

All.: Ivan Jurić

PRIMO TEMPO, AVVIO COL BOTTO DEL VERONA

Il Verona parte a mille e conquista tre angoli nei primi tre minuti. Faraoni calcia alto, poi Dimarco si trova un facile pallone in area ma lo sbuccia. Al 9' Lasagna va in area, rientra su un avversario ma non calcia e serve Zaccagni che attende troppo di tirare.

LAZOVIC! VANTAGGIO HELLAS

Il monologo gialloblù prosegue, al 12' Lasagna parte, Verre lo fa cadere e viene ammonito. La posizione è favorevole e Lazovic supera la barriera infilando Audero. E' il 13' e l'Hellas va in meritato vantaggio.

Verre prova a rispondere, sguscia e calcia dal limite. Il tiro è deviato e Silvestri ci arriva mettendo in angolo. Il ritmo forsennato dei ragazzi di Juric cala, ma il motivo della gara resta uguale, con .

OCCASIONE ZACCAGNI. Al 23' Salcedo da destra calibra un gran cross sulla testa di Zaccagni che libero a due metri dalla porta colpisce male la palla. Poco dopo Salcedo sale in alto e da corner manda fuori sempre di testa. Juric grida gli ordini e non ammette cali.

28': Zaccagni vola in contropiede ma si fa murare il tiro. La Samp non ci capisce molto. La Gumina alza i suoi e conquista un corner ma niente di più. Salcedo partecipa alla difesa e si prende gli applausi della sua panchina. Dawidowicz non è preciso di testa in due occasioni ravvicinate.

Il primo tempo è un no-match col Verona che domina ma non va oltre il gol di vantaggio.

DUBBI RIGORE. Un più di mezzo rigore per parte nel finale di tempo. Sturaro in recupero all'ultimo su Jankto va di spallata, tutto ok per arbitro e Var così come per un intervento rude su Faraoni al limite dell'area.

SECONDO TEMPO, RIVOLUZIONE RANIERI E SUBITO PAREGGIO

Ranieri toglie Damsgaard, Verre e La Gumina e manda in campo Candreva, Keita e Gabbiadini.

La Samp ringhia subito e pareggia dopo due minuti dalla ripresa. Jankto raccoglie una respinta di Dawidowicz involontaria su tiro di Keita e scaraventa in rete col sinistro. Poco dopo SILVESTRI para l'incredibile con Jankto solo davanti a lui liberato da Keita in devastante corsa.

Il Verona gira male, Juric corre ai ripari togliendo Sturaro e Zaccagni per Tameze e Bessa.

Faraoni stacca su punizione di Dimarco, la palla va alta ma l'Hellas dà un segnale al 60'. La partita la fa la Samp, le parti si rovesciano rispetto al primo tempo. A metà ripresa la gara rallenta.

RIGORE PER LA SAMP, 2 A 1 DI GABBIADINI

E' il 72' quando Keita, che ha spaccato la gara in favore dei suoi, fugge in area, Tameze lo segue e da dietro lo tocca mentre l'attaccante si ferma e crolla a terra. L'arbitro dice rigore, Gabbiadini spiazza Silvestri sulla sua destra e la Samp va in vantaggio.

Juric manda dentro Lovato e Favilli al 77', escono Barak e Gunter. Lasagna corre sul fondo a recuperare un pallone impossibile ma in mezzo non c'è nessuno. Colley entra all'81' al posto di Salcedo, forse meritava maggior minutaggio.

3-1 DI THORSBY E GAME OVER

Il Verona riesce a combinare poco, la Samp invece fa il terzo gol. All'82' Silva mette un cross da sinistra. Silvestri decide di uscire ma sbaglia clamorosamente favorendo il colpo di testa del blucerchiato che insacca.

Nel finale i gialloblù si risvegliano, andando vicino al gol con Dawidowicz, che prende anche un palo nel recupero. Ma è tardi, bisognava pensarci prima. E l'ottavo posto, ora, si fa più difficile.