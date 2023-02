Il Verona e la difesa ritrovata, Pin: “Ora c’è equilibrio”

I gialloblù hanno subito 4 gol in sette partite. L'ex difensore: "C'è attenzione e il centrocampo è compatto"

Il Verona ha subito 4 gol in sette partite.

Un dato che fa dell'Hellas la squadra che, in questo periodo, ha subito meno reti dopo il Napoli (che ne ha incassate tre).

Un cambio di marcia netto rispetto a quanto avvenuto nelle prime quindici gare, in cui il Verona ha preso 29 gol.

Celeste Pin, ex difensore e capitano gialloblù, ha detto al "Corriere di Verona": "Occorre ragionare oltre a quello che fanno i difensori. Ora c’è un centrocampo più compatto, si vedono rarissime situazioni con l’Hellas scoperto. Ricordo, invece, tra le altre, la partita con la Fiorentina: il Verona perse per 2-0, un risultato che avrebbe potuto essere più pesante, date le occasioni che ebbero i viola. Si aprivano delle voragini, mancavano del tutto l’attenzione, l’equilibrio. Quello che, al contrario, c’è stato da gennaio in avanti".