Il Verona e la preparazione atletica, a Salernitana e Genoa un giorno in più di riposo

Iaia al lavoro, ma servirà tempo per arrivare alla forma migliore

Al suo posto, già in seno alla società gialloblù come "Head of Performance" ecco Marcello Iaia , che Spalletti voleva anche al Napoli dopo averlo avuto alla Roma e all'Inter. Iaia ha lavorato dal 2008 al 2012 al Manchester United, prima da preparatore dei giovani, poi nelle ultime due stagioni da “Senior Fitness Coach”. Tutto questo nell’ultima era d’oro di Sir Alex Ferguson. Poi le esperienze in Confederation Cup, con la Federazione della Corea Del Sud e col Palermo di Gattuso prima di finire con Spalletti e poi all'Hellas.

Il Verona non è atleticamente al meglio, e lo si è visto anche ieri a Salerno con un secondo tempo di fatica. Iaia dal 2 settembre ha iniziato una nuova preparazione. Poco, però, il tempo per lavorare finora. Dopo la sosta si è giocato ogni tre giorni. Per arrivare alla condizione ottimale servirà tempo. Intanto l'Hellas è non poco contrariato. Nelle gare ultra ravvicinate di questi giorni, infatti, sia la Salernitana che il prossimo avversario, il Genoa, hanno avuto un giorno in più di riposo rispetto ai gialloblù, un grande vantaggio in una situazione fisicamente stressante per tutti, a maggior ragione per la squadra di Igor Tudor.