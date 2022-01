Il Verona è partito: con lo Spezia si gioca

Nessuno stop per l'ASL, la gara allo stadio Picco si disputerà, a meno che non sia la Lega A a rinviarla

Questo, salvo clamorosi colpi di scena, ossia in presenza di un rinvio decretato dalla Lega di Serie A.

La ASL non ha stoppato i gialloblù, che andranno allo stadio Picco con otto calciatori fuori (e due componenti dello staff) in quanto positivi al Covid.

Ci sarà un nuovo giro di tamponi in vista della gara, per adesso la situazione dei contagi non è variata.