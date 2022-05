Il Verona e tre anni da record: 146 punti fatti

Media per partita a 1.29, i gialloblù chiuderanno all'Olimpico con la Lazio

Ne manca ancora una per chiudere, con la Lazio, all'Olimpico, per tentare di ritoccare di nuovo il primato colto dai gialloblù, guidati per due stagioni da Ivan Juric e in questa da Igor Tudor (nei tre turni disputati con Eusebio Di Francesco in panchina, la squadra è rimasta a quota 0).