Il Verona e un attacco da 127 gol in A (e che ora deve tornare a farne)

Tra Simeone, Lasagna e Kalinic il numero di reti totale è elevato

Tre attaccanti, 127 gol fatti in Serie A.

Questi sono i numeri del reparto offensivo del Verona, come riporta "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.

Giovanni Simeone ha totalizzato 50 reti tra Genoa, Fiorentina e Cagliari e in tre annate ha raggiunto la doppia cifra.

Per Kevin Lasagna, 37 gol in A con le maglie di Carpi, Udinese e, da gennaio in poi, Verona.