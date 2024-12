Il Verona e un’identità ancora da trovare

In questo momento di confusione societaria è quanto mai necessario che si ponga fine almeno a quella tecnica

Michele Tossani 4 dicembre - 21:29

Dopo la preziosa vittoria sulla Roma dello scorso 3 novembre, il Verona ha inanellato tre sconfitte consecutive durante le quali è riuscito a mettere a segno soltanto una rete, a fronte di ben 9 subite.

In generale, nelle ultime 7 uscite in campionato l’Hellas ha concesso 21 gol. A questo dato si aggiunga quello relativo ad una astinenza offensiva che vede le polveri dei gialloblù bagnate da 267 minuti. L’ultima rete dell’Hellas è infatti quella messa a referto da Suat Serdar contro la Fiorentina.

In pratica, nelle ultime gare la squadra di Paolo Zanetti ha manifestato difficoltà in entrambe le aree di rigore, là dove si decidono le partite. A queste difficoltà non sono estranee le scelte dello stesso allenatore.

Al di là delle questioni relative alle caratteristiche e alla qualità dei giocatori in rosa infatti ci sono anche delle domande relative alla formazione base. Difesa a tre o a quattro? Squadra con due o tre centrocampisti centrali? La squadra manca di una struttura e di una identità precisa.

A centrocampo, il reparto probabilmente meglio assortito, Zanetti non riesce a far convivere Serdar, Ondrej Duda e Reda Belahyane. In avanti c’è ancora da capire come organizzare un undici che non sembra in grado di poter sostenere Darko Lazović e altri due elementi offensivi.

In questo momento di confusione societaria è quanto mai necessario che si ponga fine almeno a quella tecnica. Zanetti deve trovare equilibrio fra le due fasi. Il Verona attuale crea poco (12.7 expected goals secondo il modello Fbref) e non è detto che riesca a mantenere l’attuale over performance (17 reti segnate). In difesa poi i gialloblù risultano essere la peggior difesa della Serie A per xG concessi (24.3) e per gol subiti (33).

Per favorire questo equilibrio sarebbe forse opportuno schiarirsi le idee e puntare su una formazione base, ancorata ad una identità ben precisa.