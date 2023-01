Il Verona peggiore prova a cambiare faccia, ma serve un miracolo. Buon anno Hellas

Il silenzio avvilente che circonda l’Hellas pronto a rompersi: la parola torna al campo

Andrea Spiazzi

"È avvilente il silenzio che circonda le vicende del nostro Hellas”.

Inizia così il messaggio che ci manda Luca, un nostro lettore. Caro Luca hai proprio ragione. Avvilente il silenzio, avvilente la situazione, avvilente il campionato sinora disputato dai gialloblù.

I mondiali hanno steso un velo pietoso su quanto si è visto in riva all’Adige, nascondendo per un po’ le nostre, gigantesche, magagne. Abbiamo cercato di distrarci guardando qualche buona partita che spesso, in realtà, ci ha fatto venire in mente, per contrasto, quanto scassati siamo noi.

Ora si ricomincia e la domanda è chiaramente se la squadra che si ripresenterà sarà quella scalcinata e imbelle di novembre oppure se si vedranno dei cambiamenti in positivo. Tempo per riflettere e per prepararsi ce n’è stato, il campo torna a parlare.

Sean Sogliano cercherà di infilare qualche operazione di mercato che punti a cedere gli scontenti (sì, ci sono anche quelli…) e chi non ha reso, e ingaggiare qualche utile alla causa. Lui ci sa fare, di certo però non ha il portafoglio di quando arrivò a Verona la prima volta. Ma qualcosa farà.

Chiunque, in ogni caso, ci sarà in gialloblù, saprà che l’aspetta un’impresa quasi epica: quella di scalare un monte che è sempre più alto e sul quale finora tutti sono ruzzolati a terra anche in presenza di un banale ghiaino. Avvilente, appunto.

Qui nessuno si fa illusioni perché il fondo è già stato toccato e non ci sono stati segni di rimbalzo. Sta andando in scena il peggior campionato in A della storia dell’Hellas. Un “record” sconcertante. Allora provate a fare qualcosa di diverso, che valga la pena di ricordare. Provate a sovvertire un pronostico che oggi è scontato come i broccoli alla Lidl. Fatelo per voi, per noi, per la città.

Buon anno Verona