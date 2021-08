Il Verona perde la prima amichevole, 1-0 per la Samp

Decide un'incornata di Murillo a fine primp tempo

Andrea Spiazzi

Un Verona spuntato e a tratti fuori giri perde l'amichevole di Pavia con la Sampdoria, che merita il successo creando decisamente più occasioni dei gialloblù. Che sono indietro proprio sulle soluzioni offensive, ancora troppo "leggere" e improvvisate oltre che carenti di interpreti (Lasagna è infortunato ma è chiaro che servono rinforzi). Un solo tiro in porta ne è segno inequivocabile.

L'Hellas mantiene subito un buon possesso palla con le linee avanzate. Davanti a Pandur ci sono Dawidowicz, Gunter e Ceccherini, i quattro di centrocampo sono Casale (Faraoni misteriosamente assente), Veloso, Tameze e Lazovic, in avanti Barak, Kalinic e Zaccagni.

Murillo va duro su Kalinic in più di un'occasione. Si diceva, possesso Verona ma occasioni Samp: in contropiede tre contro due Gabbiadini non serve i compagni e calcia centralmente con Pandur che blocca. Poi il giovane portiere la combina grossa su rinvio coi piedi, Verre intercetta e prova il pallonetto che va sul fondo.

La prima occasione per il Verona è un gol divorato da Kalinic al 26': lanciato verso la porta il centravanti calcia addosso ad Audero in uscita.

La Samp fino alla mezzora pensa a difendere e cercare il contropiede. Di buono c'è un'imbucata di Verre per Gabbiadini che non ci arriva. Candreva mette un traversone al 30', Pandur blocca. I blucerchiati aumentano il ritmo. Il Verona risponde con Zaccagni che guizza ai 20 metri e prende un fallo. La punizione di Veloso sbatte sulla barriera. La gara non è certo uno spettacolo, i ritmi sono bassissimi e sono molti gli errori tecnici. Verre esce zoppicante dopo uno scontro di gioco ed entra Caprari al 44'.

Candreva apre troppo il sinistro dal limite, la palla esce di pochissimo al 44'. Poi la Samp segna. Gabbiadini calibra il cross da corner di sinistra, da dietro irrompe Murillo che solo stacca e infila il pallone al 47'.

Nella ripresa parte meglio la Samp, Gabbiadini prima sfiora il palo dal limite e poco dopo calcia centralmente. Nel frattempo uno spento Barak è sostituito da Cancellieri. Caprari al 64' si mangia il raddoppio a tre metri dalla porta dopo uno scambio in area con Quagliarella con palla sul fondo. Zaccagni prende un fallo, il cross di Veloso è bloccato da Audero. L'Hellas non riesce a fare gioco, si cerca Kalinic spesso anticipato da Murillo. L'assenza di Faraoni non giova, la corsia di destra non va.

CAMBI. Al 69' Hongla prende il posto di Tameze, Di Carmine di Kalinic (deludente), Bessa di Casale e Magnani di Ceccherini. l'Hellas aumenta i giri alla ricerca del pareggio. splendida l'apertura di Hongla per Lazovic al 74' col cross dal fondo murato dalla difesa della Samp. Di Francesco inserisce anche il giovane 2002 Mattia Turra al posto di Veloso. D'Aversa cambia Augello per Murru. Zaccagni, toccato duro all'80', lascia il campo. Entra Ragusa.

Il Verona ci prova mentre la Samp sembra stanca. Bessa e Di Carmine sono in ritardo su alcuni palloni. Entra Torregrossa per Gabbiadini. Non succede più nulla. Il Verona perde la prima amichevole estiva. Di lavoro da fare ce n'è. E sabato arriva la Coppa Italia.