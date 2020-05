Dopo una giornata di pausa, il Verona riprenderà ad allenarsi e lo farà, seppure limitatamente, con sedute di gruppo.

Non sarà possibile svolgere esercizi di tattica, né partitelle. Il numero di giocatori che si prepareranno insieme aumenterà (7-8, suddivisi nella mattinata in tre “scaglioni”, non ci saranno più soltanto allenamenti individuali.

I calciatori, con lo staff, non andranno in ritiro, ma terminato il programma previsto rientreranno a casa.