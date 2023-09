Il Verona se la gioca alla pari col Milan, ma a segnare è Leao. 1-0 al Meazza

Un errore genera il gol del portoghese, ma i rossoneri tremano contro i gialloblù

Andrea Spiazzi Direttore

Il Verona esce sconfitto dal Meazza, ma il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Un errore a centrocampo tra Hien e Folorunsho (tra i migliori peraltro dei suoi) genera il gol in contropiede di Leao nel primo tempo. L'Hellas però tiene e senza timori attacca. Sportiello nega l'1-1 a Folorunsho poi per metà ripresa i gialloblù giocano meglio degli avversari, ma l'attacco è leggero. Prestazione comunque di carattere dei ragazzi di Baroni che possono andare fieri della gara disputata.

FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao

A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Romero, Chukwueze, Pellegrino, Pobega, Bartesaghi

Allenatore: Stefano Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Terracciano; Duda, Lazovic; Ngonge.

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Djuric, Cruz, Saponara, Serdar, Suslov, Cabal, Charlys, Coppola, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli), VAR Marini, AVAR Maggioni. Alle 14.30 violenta grandinata al Meazza

PRIMO TEMPO, UN ERRORE PUNISCE I GIALLOBLÙ

Si inizia alle 15.25 dopo una violenta grandinata abbattutasi sul prato del Meazza e con la pioggia che continua a scendere copiosa. Maresca con Faraoni e Leao controllano il rimbalzo del pallone poi si decide il ritardo di 25 minuti.

Musah-Terracciano e Florenzi-Faraoni sono i duelli sulle fasce. Il Verona tiene le linee alte, andando a disturbare il Milan in costruzione.

Da corner in area rossonera si crea scompiglio e Faraoni manca di poco l'intervento vincente.

PASTICCIO DI FOLORUNSHO, MILAN IN VANTAGGIO

Al 9' Folorunsho sbaglia un passaggio a centrocampo (su una palla difficile, però, data da Hien), poi resta fermo facendosi bruciare da Pulisic. Giroud lancia Leao, Il portoghese si invola, brucia Magnani e infila Montipò nell'angolino.

Il Verona, che era partito con personalità, accusa il colpo e arretra. I rossoneri, in maglia fuxia-bluette, governano il gioco.

SPORTIELLO SALVA IL MILAN. L'Hellas si riprende non rischiando nulla e al 21' sfiora il pareggio. Terracciano di esterno dà un meraviglioso pallone ad effetto per la testa di Folorunsho che inseritosi da vera punta colpisce. Sportiello in tuffo volante con il guantone destro salva la porta.

Faraoni patisce Florenzi, L'Hellas riesce però a creare densità in mezzo, con una difesa attenta. Il rischio, una volta in avanti è sempre il contropiede di Leao. In attacco Ngonge perde qualche palla di troppo e non riceve granché palloni giocabili.

Folorunsho ferma all'ultimo Pulisic verso la porta. Il romano vuole farsi perdonare l'errore che è costato il gol dell'1 a 0. È certamente, episodio incriminato a parte, il migliore dei suoi.

Dawidowicz al 40' ferma sul limite Giroud dopo un errore a centrocampo di Faraoni. Lo stesso viene ammonito da Maresca per un intervento su Florenzi al 42'.

SECONDO TEMPO, IL VERONA CERCA IL PAREGGIO

Baroni cambia subito: fuori Faraoni, dentro Bonazzoli. Lazovic va in fascia, Terracciano si sposta a destra.

Il Verona parte deciso nella metà campo rossonera. Kjaer rimedia in corner su inserimento di Duda al 50'. Krunic fa lo stesso pochi secondi dopo fermando Ngonge. Il Milan fatica a uscire, Pioli manda quelli della panchina a scaldarsi.

Bonazzoli si fa ammonire da Maresca: fallo tattico al 55'. Al 56' l'attaccante al volo calcia dal dischetto, il tiro è centrale e parato da Sportiello. Duda viene strattonato, ammonito Musah.

Il Milan non supera la linea mediana, l'Hellas preme i rossoneri e meriterebbe il pareggio. Parte Leao in contropiede, ma si perde in area al 62'. Dawidowicz sovrasta Giroud recuperando davanti a Montipò.

CAMBI. Al 65' Loftus-Cheek sostituisce Krunic, Jovic entra per Giroud. Nel Verona al 70' entrano Saponara e Cabal per Duda e Lazovic.

Al 72' Loftus-Cheek strappa un pallone a centrocampo e lancia Pulisic che entra in area e calcia col mancino: Montipò c'è.

Al 75' entra Bartesaghi, classe 2005, che debutta in A al posto di Florenzi. Pulisic viene ammonito per un fallaccio su Hien che gli aveva soffiato la palla.

Saponara passeggia per il campo attendendo una palla da giocare alla sua maniera. Non è certo la velocità la sua arma migliore. Mengtre il Milan fatica a trovare spazi in avanti, l'Hellas resta in partita. All'80' Pioli conclude i cambi inserendo Pobega e Okafor per Leao e Pulisic.

Esce Ngonge per Suslov nel Verona. I gialloblù ci provano con le forze che restano. Bonozzaoli però, dopo un buon ingresso, non incide. Ci si mette anche Maresca che non gli fischia fallo all'86'.

MONTIPÒ SALVA. Parte Musah in velocità all'86'. L'esterno entra in area e defilato a destra calcia, Montipò si distende in tuffo e chiude la porta evitando il 2-0.

Musah ha i crampi, si ferma il gioco. Esce Terracciano, Baroni gioca la carta Djuric per gli ultimi minuti.

Grande discesa di Cabal al 91'. C'è angolo e ci sono 6 minuti di recupero. Okafor spreca un contropiede. Pulisic parte, Dawidowicz anticipa Montipò e mette fuori. L'Hellas cerca di avanzare con le ultime energie rischiando il 2-0, ma altro da fare non c'è.

I gialloblù escono sconfitti, ma a testa alta dopo una gara di ottima tenuta e di offesa fatta però senza lame affilate.

