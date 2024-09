Il Verona si complica la vita e il Toro lo incorna: 2-3 al Bentegodi

Follia di Dawidowicz espulso dopo 20 minuti ed errori sui gol, per il resto l'Hellas lotta, ma non basta

Andrea Spiazzi Direttore 20 settembre - 22:50

Quando 3 gol su 3 li prendi per una difesa disattenta (regalato il terzo), ti fai espellere dopo venti minuti per una gomitata e giochi senza Duda, Suslov, Harroui e Serdar puoi solo dire di esserti complicato una vita già difficile in partenza. Il Torino incorna l'Hellas che crolla al Bentegodi per 2-3 sotto i colpi di Sanabria, Zapata e Adams. Kastanos fa l'1-1 immediato dopo il gol dell'attaccante uruguaiano, poi Dawidowicz la combina menando proprio Sanabria col gomito in area. Il rigore va sul palo (e la ribattuta in gol è irregolare) ma l'uomo in meno rimane e pesa tantissimo in una gara iniziata già fin troppo sulla difensiva. Di buono restano i dieci minuti prima del 3-1, quando finalmente il coraggio prende il sopravvento, ma è poco. Adams brucia le speranze e spegne la luce, anche se i granata si addormentano e Mosquera piazza il 2-3 al terzo dei tre di recupero.

Di buono resta la prova eccellente di Belayhane: Zanetti ha ragione quando dice di aver paura che glielo vendano subito. Per il resto un buon Kastanos fa reparto da solo, quando può, e buone indicazioni arrivano da Daniliuc, se non altro perchè l'Hellas andrà a Como senza Dawidowicz, squalificato e dietro la lavagna. Male anche Coppola che spedisce un pallone terribile all'indietro al povero Magnani. Se è vero che non sta bene psicologicamente, come ha detto Zanetti, lo scherzo del suo compagno non migliorerà la situazione.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Kastanos, Sarr; Tengstedt

A disposizione: Perilli, Berardi, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Chilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Pedersen, Adams, Dembele, Coco, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Balcot, Njie

Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli). 23 mila spettatori al Bentegodi, circa 700 i tifosi del Torino.

PRIMO TEMPO, BOTTA E RISPOSTA, POI L'HELLAS SI COMPLICA LA VITA

Il Verona sta all'indietro cercando di interrompere il gioco del Torino per ripartire.

COME A ROMA, 1 A 1 IN TRE MINUTI.

VANTAGGIO TORINO. Al 10' Maripan dà una palla in verticale verso Zapata che di tacco libera Sanabria allo scatto. Il paraguaiano brucia sullo scatto Coppola e batte Montipò.

PAREGGIA KASTANOS. Schema su calcio d'angolo al 13': Lazovic la dà tesa all'indietro per Kastanos che spara il mancino, Maripan devia con la testa e Milinkovic è battuto. Esulta il Bentegodi, il danno è riparato subito e si riparte.

Il Torino però riprende a pressare, Coppola viene ammonito braccando Zapata che sta per entrare in area. C'è una punizione con palla quasi sul limite. Batte Lazaro, la barriera mette in corner.

DISASTRO DAWIDOWICZ, ESPULSIONE E RIGORE, MA SANABRIA SBAGLIA

La gara si complica per il Verona al 20' quando dopo un corner Dawidowicz rifila una gomitata a Sanabria. Il guardalinee segnala a Marinelli, il Var conferma. Il difensore viene espulso. Sul dischetto va Sanabria che centra il palo, la palla gli torna, segna ma Montipò non l'ha toccata quindi il gol è irregolare. L'Hellas si salva, ma resta in 10.

Walukiewicz entra troppo facilmente a destra ma in diagonale calcia largo, il Verona traballa.

Zanetti cambia: al 26' fuori Sarr e dentro Frese, c'è da chiudersi ancora di più con un 4-4-1.

Lazovic scappa su una rimessa laterale al 30' va verso il fondo ma calcia male.

ZAPATA, 1-2. Il Torino manovra e tiene palla per tre minuti di fila facendola girare di qua e di là. Al 30' la palla giunge a Lazaro, che, marcato malamente da Frese se la porta sul sinistro e crossa: Zapata svetta alla sua maniera e supera Montipò.

Ci prova ancora Kastanos da fuori con un tiro forte ma alto. Il cipriota, coraggioso, cerca di tenere a galla i suoi. Il motivo, però resta quello: il Torino gira la palla come vuole. Walukiewicz con una bordata da fuori sfiora il palo, Al 43' però l'Hellas si fa avanti. Kastanos avvia, Belahyane lavora la palla, poi a Lazovic il cross riesce male.

SECONDO TEMPO, VERONA DI DIFESA, POI PRENDE CORAGGIO MA ADAMS CHIUDE I CONTI

Zanetti toglie Lazovic per inserire Daniliuc che va largo a destra, Frese va a sinistra, centrali Magnani e Coppola. Tchatchoua rimane a destra davanti a Daniliuc mentre Kastanos va nella zona di Lazovic.

Il Torino prova subito a chiudere i conti. Belahyane tampona e recupera, ha ragione Zanetti a preoccuparsi che glielo vendano subito.

Al 56' Coppola chiude Zapata al momento del tiro, i granata cercano il pertugio. Kastanos viene ammonito per un pestone su Ilic.

Dopo una gran giocata di Zapata ancora Walukiewicz ci prova da fuori, c'è una deviazione in corner.

CAMBI. Vanoli al 67' toglie Sanabria, Ilic e Tameze. Dentro Adams, Gineitis e Linetty. Zanetti risponde mandando in campo Mosquera e Livramento per Kastanos e Tengstedt.

Passano i minuti, il divario resta di un gol e l'Hellas pensa, dopo 25 minuti di strenua difesa, ad alzarsi per tentare l'assalto finale. Belahyane strappa applausi in recupero, Livramento scatta in avanti e conquista un corner. Il Bentegodi spinge e la squadra si carica mettendo in campo tutto lo sforzo possibile. Vanoli si arrabbia coi suoi.

Il Torino risponde: Gineitis al 77' scarica un destro da trenta metri che va a fil di palo, c'è corner per una deviazione. Ancora Ginieitis manda alto da fuori.

LA CHIUDE ADAMS, 1-3 TORINO. Costa carissimo al Verona un errore di Coppola che dopo aver arginato Zapata spedisce la palla all'indietro a Magnani, in maniera imprecisa. Che Adams scatta, si libera e dal limite fulmina Montipò con un rasoterra al veleno.

Poco dopo Livramento va in area ma spreca una ghiotta occasione per riaprire la gara spedendo alle stelle.

C'è tempo di vedere Lambourde che prende il posto di Tchatchoua. Nel recupero Masina si fa soffiare palla nella sua area da Belahyane non capendo che il ragazzo non scherza. Mosquera la butta dentro, ma è troppo tardi per pareggiare. Come a Roma al Verona restano i complimenti, agli altri i punti.