Il Verona si fa infilare dal Monza e crolla, al Bentegodi è 0-3

Pessima gara difensiva, i brianzoli ringraziano. Hellas spuntato

Male, molto male. Il Verona che non conosce il pareggio (3 vittorie, 5 sconfitte) perde per 3-0 col Monza davanti a quasi 25 mila spettatori. Un risultato fuori da ogni pronostico castiga i gialloblù in versione Babbo Natale. I brianzoli si infilano come il burro nella difesa gialloblù con una doppietta di Mota e la rete di Bianco. Djuric è la torre sulla quale la squadra di Nesta, lenta e poco propositiva, costruisce la sua fortuna in una gara nella quale l'Hellas corre tanto ma a vuoto, mai riuscendo a liberare l'uomo per un tiro pulito. Il bosniaco sforna due assist direttamente da rinvio di Turati. L'altro ex terribile, Caprari, mette il cross per il tiro al volo di Mota dell'1-0.

Male Suslov e perfino Duda (puntuale l'ammonizione e ora scatta la squalifica), Bradaric va dietro la lavagna e Faraoni lo segue. In avanti Tengstedt è in versione fantasma, Mosquera si fa notare per la goffaggine davanti alla porta e per qualche pacca agli avversari. Lazovic non incide al solito. Fino al 2-0 la gara sembrava potesse girare, con i gialloblù continui nel mettere palloni, sui quali però gli attaccanti non c'erano. Gilardi è l'unico a impegnare Turati. La nota lieta? Per come è entrato nell'ultima mezzora Serdar sembra in palla.

FORMAZIONI

VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Suslov, Belahyane, Duda, Lazovic; Mosquera, Tengstedt

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Sarr, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Serdar, Alidou, Coppola, Cisse, Corradi

Allenatore: Paolo Zanetti

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari; Djuric

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Gagliardini, Forson, Maric, Valoti, D'Ambrosio, Bianco, Postiglione, Martins, Vignato, Ciurria

Allenatore: Alessandro Nesta

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA di L'Aquila)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Dario Cecconi (Sez. AIA di Empoli)

PRIMO TEMPO: SEGNA MOTA, VERONA SPUNTATO

La gara è di studio nei primi minuti, ma già nel Monza è Dany Mota il più vivace a destra. Un suo tiro dal fondo è deviato in corner.

0-1, MONZA IN GOL. È il minuto 9 quando Caprari da sinistra cambia campo e pesca Mota poco dentro l'area. Bradaric copre male, non si aspetta la sventola al volo di destro che si infila in diagonale sul palo opposto. I brianzoli passano: è la quinta partita di fila che i gialloblù vanno in svantaggio, la sesta su otto gare.

L'Hellas reagisce ma a rilento, Duda mette in mezzo un paio di palloni insidiosi sventati dalla difesa. Il Monza si muove a sinistra, Tchatchoua sbaglia in uscita e Kyriakopoulos va sul fondo pericolosamente imbeccato da Caprari. Duda e Belahyane recuperano un paio di palloni. Ci sono due corner consecutivi, sul secondo Turati è incerto e smanaccia. Altro corner: Magnani manda altissimo di testa al 24'.

Il Monza rallenta e cerca il giro palla, il Verona pressa alto ma corre a vuoto, Duda spara altissimo da 30 metri. I biancorossi non riescono a ripartire, i gialloblù cercano il gioco in verticale per le due punte, con Mosquera che lotta e Tengstedt che aspetta l'imbeccata.

Tchatchoua va duro su Djuric a centrocampo, Dionisi lo ammonisce al 35'. Anche Carboni va sul taccuino per un rude intervento su Suslov.

Tengstedt dal fondo supera con un tunnel un avversario e calcia da posizione quasi impossibile, Turati devia ma l'arbitro non vede e dà rimessa dal fondo.

SECONDO TEMPO, IL VERONA CI PROVA MA REGALA I GOL E IL MONZA DILAGA

Dopo un minuto il Verona sfonda a sinistra. Tengstedt serve in corsa Lazovic, il tiro è respinto da Turati. L'Hellas parte deciso a recuperare quanto prima lo svantaggio. Il Monza sbaglia in uscita, le seconde palle sono gialloblù. La gara si riempie di errori tecnici, le panchine si svuotano con le seconde linee a riscaldarsi.

Ghilardi salva su Marì in corner, dall'angolo Djuric è solo e schiaccia la palla di testa con Montipò che respinge. Duda abbatte Pessina e viene ammonito. Diffidato, lo slovacco salterà la gara di Bergamo. Dopo un più che sospetto fallo su Tengstedt fischiato, zanetti protesta e viene ammonito al 55'. La gara si fa nervosa.

Caprari va in contropiede e serve Pessina in corsa, l'ex gialloblù di sinistro centra Magnani che evita un pensiero a Montipò.

TRAVERSA DEL MONZA. È il 61' quando Kyriakopoulos fa partire una sventola di sinistro da quasi trenta metri: la palla colpisce la parte alta della traversa.

CAMBI. Ricorre ai cambi Zanetti. Al 62' Duda e Suslov lasciano il posto a Serdar e Kastanos, mentre Sarr sostituisce Mosquera.

Pessina la combina grossa perdendo una palla che Tengstedt spreca con un assist sbagliato per Sarr, sfuma una grande occasione.

Il Monza, di fatto, difende lo 0-1 con un giro palla lento combinando quasi nulla in avanti. Le linee si stringono e attendono un errore del Verona per recuperare la palla. Tchatchoua accelera e conquista un corner, poi sprecato. Serdar parte a destra, Gondo lo ferma con un fallo.

Lazovic esce al 69': dentro Livramento. Serdar approfitta di una respinta e calcia forte poco dentro l'area, la palla è deviata in corner dal mucchio biancorosso.

Al 71' Kastanos spara un bolide di sinistro dalla distanza, Turati è attento. Caprari viene ammonito, la tensione cresce.

Nesta toglie Caprari e Pedro Pereyra, entrano Bianco e D'Ambrosio al 72'.

Turati è decisivo al 73' quando da corner Ghilardi incorna, il tuffo a terra del portiere salva l'1-1.

0-2, DOPPIETTA DI DANY MOTA. Il Monza, spettatore in difesa, colpisce duro al 75'. Turati rinvia dal fondo e pesca sulla trequarti Djuric per la più classica delle spizzate del bosniaco che manda in porta Dany Mota sul quale buca ancora Bradaric. Il portoghese scatta e anticipa Montipò con un tocco che manda la palla in fondo al sacco.

La botta è pesantissima, l'Hellas che stava spingendo al massimo va sotto di due gol.

0-3, IL VERONA VA KO. Zanetti ci mette del suo. Esce Bradaric, autore di una gara pessima (colpevole in entrambi i gol), ed entra Faraoni, suo omologo, che fa pure peggio. Incredibile che il 3-0 del Monza sia la fotocopia del 2-0. Tutati lancia, Djuric spizza, Bianco scatta. Faraoni, preso in velocità, tenta un goffo colpo di testa per Montipò, ma Bianco è già sulla palla e non deve far altro che appoggiarla in rete al 79'.

Il Verona non ci prova nemmeno più e incassa la peggior sconfitta della stagione contro un Monza che approfitta dei regali di Natale in largo anticipo elargiti dai gialloblù.