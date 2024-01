Il Verona soffre ma vince: nella sfida salvezza è 2-1 contro l’Empoli

Djuric e Ngonge regalano a Baroni un’importantissima vittoria contro una diretta concorrente, Duda espulso nel finale. Ad Andreazzoli non basta la rete di Zurkowski.

Nella sfida salvezza tra Verona ed Empoli al Bentegodi scendono in campo due squadre in cerca di 3 punti che oggi più che mai sembrano valere doppio. Il Verona la sblocca subito con un’incornata del suo bomber Djuric che di testa segna dopo 3’. L’Empoli può riaprirla un minuto più tardi ma la chiusura di Magnani si rivela provvidenziale. Tra i gialloblù Suslov sembra il giocatore più ispirato, con le sgambate del numero 31 del Verona che danno spesso inizio al contropiede della squadra di casa. L’Empoli prova a reagire allo svantaggio ma il possesso palla non è concretizzato da azioni pericolose per la porta di Montipò. I gialloblù vanno al riposo in vantaggio. Nella ripresa Ngonge raddoppia con il suo mancino. Poi l’Empoli la riaccorcia con un colpo di testa di Zurkowski. L’Empoli prova a sfruttare il momento e pressa di più. Il Verona è impreciso nella gestione del pallone. Duda viene espulso nel finale per un intervento giudicato pericoloso da Doveri, che punisce il centrocampista gialloblù con un secondo giallo. Con l'uscita di Duda i suoi compagni sono chiamati a difendere per gli ultimi minuti il risultato in dieci. Il Verona resiste e guadagna una vittoria importantissima, per la classifica e per il morale della squadra.

FORMAZIONI

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig, Duda, Folorunsho, Ngonge, Suslov, Serdar, Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Henry, Cruz, Saponara, Dawidowicz, Cabal, Charlys, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

EMPOLI: Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace, Fazzini, Grassi, Maleh, Gyasi, Shpendi, Cambiaghi

A disposizione: Perisan, Berisha, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Zurkowski, Corona, Indragoli, Sodero

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

PRIMO TEMPO, DJURIC INCORNA DI TESTA DOPO 3’, MAGNANI SALVA SU SHPENDI, IL VERONA VA AL RIPOSO IN VANTAGGIO, L'EMPOLI PROVA A REAGIRE.

Al Bentegodi va in scena lo scontro salvezza tra Verona ed Empoli. L’Hellas prova a scrollarsi di dosso le polemiche dell’ultima settimana e a concentrarsi solo su quello che conta: il campo. I gialloblù scendono sul terreno di gioco con Doig titolare nell’undici iniziale nonostante la sua partenza sia data per scontata dopo l’accordo trovato tra l’Hellas e l'Olympique Marsiglia di Gattuso.

La partita si dimostra fin da subito combattuta, con le due formazioni intenzionate a battagliare per i 3 punti con i giocatori in campo che fanno a sportellate su tutti i palloni. Su un ottimo spunto di Suslov in ripartenza, Ngonge viene servito e guadagna un primo calcio d’angolo al 2’.

IL VERONA LA SBLOCCA SUBITO CON DJURIC AL 3'.

Sugli sviluppi del corner Duda mette in mezzo e Djuric stacca indisturbato con l’Empoli che difende a zona e il bomber incorna il pallone. La palla supera completamente la linea di porta prima di rimbalzare fuori e Doveri prontamente convalida la regolarità della rete gialloblù. Il pericolo numero uno sui calci piazzati mette subito la firma sul match.

Che brivido per il Verona al 5’ con l’Empoli che sfrutta un rinvio sbagliato di Montipò e la conclusione ravvicinata di Shpendi viene salvata da un provvidenziale intervento di Magnani che devia in corner. Il Verona è quindi subito richiamato a prestare la massima attenzione. Suslov molto ispirato al 9’ vede Caprile fuori dai pali e prova la magia da centrocampo con un pallonetto morbido ma il portiere riesce a controllare il pallone senza problemi. Al 12’ Tchatchoua impegna Caprile con una conclusione che doveva essere un cross ma la cui traiettoria costringe il portiere avversario a mettere in corner. Suslov guadagna una punizione al 13’ dalla trequarti. Ngonge si incarica della battuta ma il suo mancino finisce fuori. L’Empoli sembra aver accusato ora il colpo, con il Verona che alza ulteriormente il pressing e limita bene le ripartenze avversarie.

Fazzini prova la giocata personale con una conclusione dalla distanza al 19’, Montipò non deve intervenire con il tiro che finisce ampiamente fuori. Serdar rischia il giallo al 25’ fermando fallosamente con una trattenuta una ripartenza della squadra toscana, l’arbitro Doveri richiama il giocatore gialloblù. Al 32’ l’Empoli guadagna una punizione centrale dal limite dell’area dopo che Grassi ha avuto molto spazio per provare l’incursione venendo steso dalla difesa del Verona.

Sul pallone si presenta Fazzini che tocca corto per Grassi e di piatto prova a piazzarla all’angolino, Montipò si distende in tuffo ma senza intervenire osserva il pallone che esce a lato. Al 38' Folorunsho colpisce debolmente di testa su un cross morbido di Tchatchoua, il centrocampista romano impatta troppo piano con il pallone non avendo creduto nel cross del compagno. Nei minuti di recupero Suslov pecca di generosità intervenendo fallosamente cercando di recuperare il pallone, finendo però per regalare una punizione all'Empoli dalla destra della trequarti. La conclusione è respinta da Djuric che allontana di testa. L'ultima azione dei primi 45' è un corner per l'Empoli, la palla viene respinta senza problemi dai gialloblù e Doveri fischia due volte. Le due squadre vanno al riposo con il Verona in vantaggio per 1-0.

SECONDO TEMPO, IL MANCINO DI NGONGE BUCA CAPRILE, L’EMPOLI LA RIAPRE CON ZURKOWSKI, ROSSO PER DUDA NEI MINUTI FINALI, IL VERONA RESISTE E PORTA A CASA LA VITTORIA.

Si riparte senza cambi e con una fitta nebbia che sta scendendo sul terreno di gioco.

Djuric prende posizione e colpisce di testa il pallone ma l’attaccante gialloblù schiacca troppo e Caprile può controllare. Cambi per l’Empoli, con Adreazzoli che inscerisce Zurkowski e Cancellieri per Fazzini e Shpendi.

RADDOPPIO VERONA CON NGONGE

Al 56’ il belga gialloblù prova la conclusione con il suo mancino dal limite dell’area, il suo tiro subisce una leggera deviazione di Grassi che inganna Caprile e condanna l’Empoli a subire il secondo gol della squadra di casa.

Zurkowski appena entrato viene ammonito al 58’.

GOL ZURKOWSKI, 2-1.

Al 63’ Lo stesso giocatore polacco riapre la partita trovando un gol con un colpo di testa imparabile per Montipò. L’Empoli prova a riprenderla.

Al 67’ Baroni toglie Folorunsho che ha accusato un colpo alla coscia e mette al suo posto Saponara. Duda viene ammonito al 68’ per un fallo su un indiavolato Zurkowski, che dopo aver rimediato il suo giallo, sembra essere il giocatore più pericoloso tra gli avversari.

Al 69’ Montipò interviene in tuffo su un pallone pericoloso che era rimasto nei pressi di Gyasi, deviando in calcio d’angolo.

Il Verona ora sta rischiando molto con l’Empoli che è in pressione e che sta sfruttando il buon momento. Saponara prova il tiro a giro al 72’, la sua conclusione viene fermata in calcio d’angolo. Il Verona è impreciso nei passaggi e sembra aver perso un po’ di lucidità nella gestione della palla. Giallo speso bene da Coppola che interviene fermando Cancellieri prima che possa creare troppi danni. Nell’Empoli fuori Grassi per Marin al 76’.

La partita si incattivisce, con Cambiaghi che prende un giallo per un pestone su Ngonge. Per il finale di partita Baroni cambia il riferimento offensivo mettendo Henry per Djuric. Il tecnico gialloblù cambia anche l’ammonito Coppola per Dawidowicz.

All’82 Tchatchoua viene ammonito per una scivolata fallosa dal limite dell’area sulla sinistra verso la bandierina. Il Verona riesce a rispedire la palla dal calcio piazzato. Si preannunciano ultimi minuti di grande intensità con l’Empoli che non vuole perderla.

Il Verona è troppo frettoloso e non riesce più a gestire la palla, schiacciandosi molto nella propria metà di campo. L’Empoli mette forze fresche in attacco, dentro Sodero e Corona per Maleh e Gyasi.

ROSSO PER DUDA

All’87 finisce la partita di Duda, che sbaglia il controllo del pallone e per rimediare commette un fallo ingenuo. Per Doveri la condotta del giocatore è violenta e l'arbitro comanda la sua espulsione per doppio giallo. L’Hellas deve ora resistere in dieci.

Giallo anche per Cancellieri che reclamava una deviazione e un angolo non concesso da Doveri. Baroni corre ai ripari inserendo Amione e Mboula, per Suslov e Ngonge. L'Empoli prova l'ultimo assalto e guadagna un corner al 93', il Verona resiste e allontana il pericolo. I gialloblù riprendono palla e la gestiscono fino al fischio finale.

Finisce la partita, 3 punti d'oro per il Verona.

