Il Verona splende e fa paura alla Lazio: 1-1 e grande entusiasmo al Bentegodi

Un bel, a tratti bellissimo Verona gioca alla pari con la Lazio e strappa un pari prezioso e ulteriormente incoraggiante nel cammino per la salvezza. Sulle ali di Ngonge, spina nel fianco biancoceleste, che pareggia dopo il gol di Pedro, i gialloblù, dopo un primo tempo equilibrato, spingono sull'acceleratore e vanno vicinissimi al secondo gol (palo di Lazovic) con la squadra che attacca e difende all'unisono facendo barcollare gli avversari. Benissimo Ngonge, ottimi Lazovic e Doig, buona la prova di Duda a centrocampo, difesa che tiene.

Più Lazio che Verona in avvio. Duda si fa sentire a centrocampo e conferma le ottime impressioni del debutto a Udine.

Milinkovic va vicino al palo con una punizione dai 25 metri all’11’. Marusic chiude su Lasagna che tenta di scappare in contropiede.

La Lazio guadagna metri e ottiene il secondo corner al 14’. Attenta la difesa gialloblù che non concede occasioni pulite.

OCCASIONE VERONA. Ngonge al 18’ prende palla sulla trequarti e spara un sinistro all’angolino che Provedel respinge. Doig, solo, spara altissimo a pochi metri dalla porta. Al primo squillo l’Hellas va vicino al vantaggio. Ngonge si conferma un ottimo inserimento, prendendo due falli in pochi minuti. Il Verona prende coraggio e metri.

Duda viene ammonito al 24’ trattenendo Zaccagni in corsa.

La Lazio risponde al 27’. Milinkovic di testa serve Immobile che entra in area e calcia forte ma fuori.

Zaccagni viene ammonito da Ayroldi al 28’ per un pestone a Duda. La partita, dai ritmi piuttosto alti, si fa equilibrata. Provedel smanaccia un cross di Lazovic. Al 34’ Magnani prende un giallo pesante fermando da dietro Zaccagni.

Immobile al 35’ calcia in area con la palla fermata a flipper dalla difesa, poi di nuovo cerca il tiro di punta che gli esce moscio.

PROVEDEL PARA ANCORA. Doig si muove bene a sinistra e guadagna un altro angolo al 38’. Sugli sviluppi la palla arriva a Depaoli che quasi sul limite calcia a giro. La palla rimbalza e Provedel con uno scatto in tuffo evita il gol.

VANTAGGIO LAZIO. Allo scadere del 45’ Cataldi serve in velocità Pedro che in area, spalle alla porta, si gira e col sinistro calcia un pallone tagliato. Coppola e Provedel possono solo osservare il gran gol. Per il Verona arriva una mazzata proprio sul filo del doppio fischio dell’arbitro.