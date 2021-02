Il Verona stoppa CR7, Barak ancora in gol!

È un’altra bellissima gara quella del Verona con la Juventus, e il pareggio per 1 a 1 va stretto ai gialloblù che nel conto hanno due pali (15 in stagione) e molta pericolosità in più rispetto all’avversario. Il quale però ha...

Andrea Spiazzi

È un'altra bellissima gara quella del Verona con la Juventus, e il pareggio per 1 a 1 va stretto ai gialloblù che nel conto hanno due pali (15 in stagione) e molta pericolosità in più rispetto all'avversario. Il quale però ha gente come Chiesa e Cristiano Ronaldo, che, con una giocata, vanno a segno. La reazione dell'Hellas va oltre il pareggio di Barak. Szczesny è decisivo deviando sui legni due conclusioni di Faraoni e Lazovic. La grinta dell'Hellas si riversa su una Juve impaurita, il Verona suona un rock duro e dice che non si passa.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilić, Dimarco; Barák, Zaccagni; Lasagna

A disposizione: Berardi, Pandur, Veloso, Lazović, Salcedo, Favilli, Udogie, Ceccherini, Vieira, Dawidowicz, Bessa, Tameze

All.: Ivan Jurić

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, McKennie, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Raafia, Peeters, Capellini, Marques, Ake

All.: Andrea Pirlo

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA Napoli)

Assistenti: Stefano Liberti (Sez. AIA Pisa), Valerio Vecchi (Sez. AIA Lamezia Terme)

PRIMO TEMPO, PALO DEL VERONA, JUVE DOMATA

Juve subito avanti. Dopo un minuto e mezzo un rimpallo favorisce Ramsey che calcia con violenza sull'esterno della rete. Ronaldo al 5' va sul fondo, in mezzo Magnani risolve, poi ancora il Verona si rifugia in corner.

PALO DI FARAONI!

Il Verona reagisce e al 7' va vicinissimo al vantaggio. Zaccagni da destra mette dentro, sul primo palo arriva Faraoni il cui colpo di testa è smanacciato sul palo da Szczesny. È il legno numero 14 in stagione per l'Hellas.

Bella discesa di Dimarco al 13', il cross dal fondo è forse troppo teso, i compagni d'attacco non ci arrivano. Un minuto dopo dopo Chiesa entra in area da destra, la botta è violenta, Silvestri respinge in corner. Kulusevski semina il panico, dal fondo mette dietro, Rabiot ciabatta fuori. Ma la Juve fa paura.

Al 18' Zaccagni parte centralmente, Ramsey lo butta giù, Maresca ammonisce il gallese.

Ronaldo si mette in proprio al 25', il tiro da fuori area è alto. L'Hellas contrattacca, quasi sempre a sinistra. Il pressing della difesa juventina costringe i gialloblù a un giro palla rapido, poi sulla trequarti le linee dei bianconeri si avvicinano, e di fatto la difesa è a 9 uomini, con la partecipazione anche di Kulusevski.

L'Hellas tiene, ma fatica in avanti. Una punizione di Dimarco dalla trequarti trova la testa di Faraoni al 34' ma la distanza dalla porta è troppa, la palla si spegne sul fondo.

Al 38' Lasagna recupera palla a centrocampo e parte il contropiede. L'attaccante, dopo una corsa furente, si porta troppo avanti la palla e finisce per ammaccare Szczesny. Barak viene ammonito nel minuto di recupero per un fallo da tergo su Alex Sandro. CR7 da 35 metri centra la barriera.

Si chiude un primo tempo equilibrato, col Verona che recrimina per il palo di Faraoni.

SECONDO TEMPO, CR7 LA SBLOCCA

Juric cambia subito Ilic, al suo posto Veloso. La Juve spinge in avvio di tempo, mentre il vento sferza il prato.

RONALDO, 0 A 1

Ramsey beffa Sturaro e mette una palla in verticale per Chiesa al 49'. La marcatura di Dimarco è risibile e l'esterno ha tempo di servire Ronaldo che arriva a rimorchio solo soletto. Il portoghese calcia, Silvestri tocca ma non basta, la Juve va in vantaggio.

Juric toglie Dimarco e inserisce Lazovic. L'Hellas si getta in avanti, un tiro di Faraoni è deviato in corner, un altro di Lazovic va alle stelle. Alex Sandro anticipa in corner Barak.

Al 59' Ramsey si mangia lo 0-2 dopo una discesa di Kulusevski sulla destra. Il gallese da ottima posizione centra la testa di Magnani. Veloso a giro trova Szczesny pronto al 62'.

La gara è aperta, il Verona vuole il pari.

Al 68' Vieira prende il posto di Sturaro. Pirlo toglie Ramsey per McKennie.

BARAK!! 1 A 1!

Trova splendidamente e con merito il pareggio l'Hellas. Al 77' Veloso recupera palla, serve Zaccagni che vede Lazovic a sinistra. Il cross è morbido, Barak sale in cielo e sovrasta Alex Sandro spedendo di testa dove Szczesny non può fare nulla.

Il Verona non si ferma, e attacca ancora. Ancora Barak da fuori sbaglia di poco. Poi Juric toglie Faraoni e Zaccagni per Dawidowicz e Bessa.

TRAVERSA DI LAZOVIC! ASSEDIO VERONA

La Juve è alle corde, il Verona spinge. Lazovic entra in area e calcia. Il tiro è violento, Szczesny vola e devia la palla sulla traversa, poi la sfera schizza in corner. Di Pardo sostituisce uno spento Chiesa. Veloso ci prova dal limite, alto. Barak calcia, il tiro è rimpallato, Szczesny evita il corner all'89'.

Ronaldo centra la barriera su una pericolosa punizione, i bianconeri tentano la zampata finale: sarebbe davvero troppo e gli dei del calcio non la concedono.

Il Verona è stato più vicino a vincere la sfida, e può andare orgoglioso per un'altra prova da squadra tosta, come piace dire al suo condottiero Ivan Juric.