Il Verona torna a vincere! 2-0 e sorpasso al Cagliari, è un felice Natale per i gialloblù

Ngonge e Djuric a segno nella ripresa dopo un tempo in sofferenza. 14 punti e più uno sulla zona rossa

Andrea Spiazzi Direttore

E vittoria fu! Dopo quattro mesi senza i tre punti (2-1 alla Roma il 24 agosto) il Verona batte il Cagliari per 2 a 0 ed esce, seppur per un punto, dalla zona rossa della classifica superando proprio la squadra di Ranieri. Dopo un tempo di sofferenza nel quale i sardi vanno più volte vicino al gol, nella ripresa l'Hellas segna con Ngonge subito dopo l'espulsione per doppio giallo di Makoumbou, un doppio colpo dal quale i rossoblù non si riprenderanno. Dopo alcuni tentativi falliti, Djuric chiude i conti al 90', con il Bentegodi che urla la sua felicità.

FORMAZIONI

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Terracciano, Duda, Hongla, Suslov, Saponara, Ngonge, Henry

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Lazovic, Djuric, Cruz, Kallon, Magnani, Cabal, Charlys, Coppola, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

CAGLIARI: Scuffet, Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena, Augello, Makoumbou, Prati, Nandez, Viola, Oristanio, Pavoletti

A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Lapadula, Deiola, Pereiro, Jankto, Wieteska, Sulemana, Zappa, Petagna, Obert, Dentello, Luvumbo, Di Pardo

Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Daniele Orsato (sez. AIA di Schio)

PRIMO TEMPO, GRANDI OCCASIONI PER IL CAGLIARI, IL VERONA STENTA

Verona col 4-2-3-1, Folorunsho ha l'influenza, a centrocampo c'è Hongla con Duda. Ngonge, Suslov e Saponara stanno dietro ad Henry che parte così dal primo minuto. Cagliari con la difesa a tre, poi quattro sulla linea di metà campo, Viola è dietro a Pavoletti e Oristanio.

L'Hellas guadagna un corner con Saponara, Ngonge spara alle stelle al 5' dal limite. Risponde il Cagliari che batte dall'angolo con Dawidowicz che spazza di testa. La posta in palio è altissima, una sconfitta sarebbe molto grave per entrambe.

OCCASIONE CAGLIARI. Al 9' il Cagliari può passare. Terracciano perde male un pallone a centrocampo, il pallone arriva in verticale per l'inserimento di Nandez che entra in area e defilato a destra calcia fuori in diagonale.

PALO DI PRATI. Il Verona è indeciso a centrocampo. I sardi sono rapidi, all'11' Viola serve Prati che da 25 metri calcia di esterno destro. Montipò devia sul palo.

Makoumbou trattiene Suslov che può ripartire e viene ammonito al 12'.

Al 15' il Cagliari va ancora davanti a Montipò, sempre con Nandez servito in verticale da viola. L'uruguaiano tenta un pallonetto che finisce alto.

Impaurito e impacciato, il Verona prova a sciogliersi. Al 19' Saponara di tacco smarca Dawidowicz che viene anticipato da Augello in corner. Il Cagliari si difende ed è pronto al contropiede.

Hien salva su Oristanio che sarebbe finito davanti a Montipò pur defilato a destra.

CAGLIARI A UN PASSO DAL VANTAGGIO. Dal corner al 26' Montipò esce a vuoto e Dossena, a porta libera da due metri al volo mette fuori coi tacchetti. Grande rischio per l'Hellas che corre così il quarto pericolo di subire la rete.

PRIMO TIRO DEL VERONA. È il 28' quando finalmente l'Hellas calcia in porta. Suslov va rapido da destra a sinistra e dal limite calcia in diagonale: Scuffet rimedia in angolo non senza difficoltà. Ngonge è impreciso negli appoggi in avanti.

GOLDANIGA SEGNA, MA È IN FUORIGIOCO. Al 38' Viola, piede fatato, mette una punizione dalla trequarti in area dove sbuca Goldaniga che insacca, ma è fuorigioco col braccio e il Var conferma.

Hien liscia una palla regalando un out, Duda prende un giallo per fallo su Nandez, Hongla spara alle stelle e finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO, CAGLIARI IN 10 E GOL DI NGONGE, IL VERONA VA. POI DJURIC LA CHIUDE

Baroni toglie Terracciano ed Henry, entrano Doig e Djuric. Proprio Djuric al 49' non riesce ad agganciare un pallone in area e Dossena allontana.

CAGLIARI IN 10. Al 51' Makoumbou in ritardo su Duda lo prende in pieno, già ammonito viene espulso.

NGONGE!! 1-0. Riparte il gioco e Ngonge si infila indisturbato da destra in area per piazzare un colpo a giro di sinistro che passa tra le gambe dei difensori ed entra in porta nell'angolino. Il Verona segna proprio subito dopo l'espulsione di Makoumbou.

Gli animi si scaldano, Orsato ammonisce Viola e Suslov dopo un accenno di rissa al 57'.

Ranieri toglie Viola e Augello, entrano Luvumbo e l'ex gialloblù Sulemana.

Il Verona cerca il colpo del ko. Duda calcia forte con palla di poco fuori, Suslov scappa a sinistra e viene fermato in corner.

Il Cagliari risponde, Montipò devia un tiro-cross di Hatzidiakos in corner. Djuric incorna alto da cross di Ngonge al 66'.

Luvumbo è scatenato, Ngonge mette in corner al 67'. Baroni cambia, esce Saponara ed entra Lazovic, poi Ngonge si fa ammonire trattenendo Nandez. Suslov resta a terra coi crampi al 71'.

Tchatchoua spinge, Ngonge viene murato, poi Lazovic non arriva per un soffio su un cross di Ngonge che al 77' viene sostituito da Mboula. Ranieri toglie Oristanio e Hatzidiakos e manda in campo Zappa e Azzi.

L'Hellas si chiude e il Cagliari fatica, cercando il lancio lungo per Pavoletti. I minuti scorronio senza che accada nulla, all'86' Ranieri mette un altro attaccante, entra Lapadula per Goldaniga.

GOL MANGIATI DELL'HELLAS. Djuric ha poi l'occasione per chiudere ma su perfetto cross di Doig colpisce di testa centralmente, Scuffet salva con una gran parata. Duda in seguito calcia alto.

2-0!! DJURIC SIGILLA LA VITTORIA

Al 90' il Verona chiude la gara. Suslov serve Mboula che va a destra e vede Djuric arrivare. Il passaggio a ritroso è ottimo, il bosniaco di destro rasoterra la mette nell'angolo da centro area.

Nel recupero il Cagliari ci prova senza riuscirci. Il Bentegodi finalmente esulta. L'Hellas si rilancia con un colpo da tre punti e si fa un gran regalo di Natale, in attesa, sabato prossimo, di ricevere la Salernitana per cercare sull'onda dell'entusiasmo di approfittare di un'altra occasione per allontanarsi dalla zona rossa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.