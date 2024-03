Il Verona torna alla vittoria! Swiderski scaccia le paure, Sassuolo battuto (1-0)

L'attaccante polacco sfrutta un errore di Enrique e lancia l'Hellas a 23 punti

Andrea Spiazzi Direttore 3 marzo 2024 (modifica il 3 marzo 2024 | 22:00)

Un errore fatale e la freddezza necessaria. Il Verona vince lo scontro salvezza col Sassuolo grazie a Karol Swiderski che, entrato da 12 minuti, al 79' sfrutta uno stop errato di Mathias Henrique a centrocampo e si invola verso Consigli superandolo. In una gara resa brutta dalla tensione e dalla paura di non perdere di entrambe, la differenza la fa un dettaglio che può determinare molto per il futuro del campionato. L'Hellas si difende con le unghie e i denti nel finale, il Sassuolo piange un'altra sconfitta e, ancor di più, un altro infortunio grave a Berardi che al 58' deve lasciare il campo, forse per la rottura del tendine d'Achille.

FORMAZIONI

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal, Duda, Serdar, Suslov, Lazovic, Noslin, Henry

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Swiderski, Centonze, Vinagre, Dani Silva, Magnani, Charlys, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

SASSUOLO: Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig, Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt, Berardi, Laurentie, Pinamonti

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Bajrami, Obiang, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Toljan, Volpato, Lipani, Defrel

Allenatore: Davide Ballardini

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli). In 20 mila al Bentegodi, 203 i tifosi del Sassuolo.

PRIMO TEMPO, SQUADRE TESE E MOLTI FALLI, CONSIGLI E MONTIPÒ ATTENTI

Con Folorunsho costretto a rinunciare al match per un attacco febbrile, Baroni sistema l'attacco con Henry e dietro a lui Suslov, Noslin e Lazovic.

Grande attenzione di entrambe nei primi scambi. Berardi è l'osservato speciale e Tchatchoua non ci va leggero. Duda e Thorstvedt ingaggiano un duello da subito fisico a centrocampo. Il Sassuolo a sinistra cerca la profondità con Laurientie, Berardi smista palloni a destra.

PRIME OCCASIONI. Al 13' Noslin brucia i centrali del Sassuolo a centrocampo e vola verso Consigli ma si fa anticipare dal portiere, Suslov si trova la palla ma calcia su un difensore. Maresca fischia poi un fuorigioco di rientro di Henry. Un minuto dopo Berardi scappa a Tchatchoua e mette il traversone, Thorstvedt calcia forte di collo sinistro, il tiro è centrale e Montipò respinge.

Al Verona, che riparte in velocità, manca la precisione nell'ultimo passaggio. Al 21' Lazovic è anticipato da Pedersen all'ultimo istante su un cross rasoterra di Noslin dalla destra. Da un out di Doig Laurientè è liberato in area, serve Berardi che commette fallo in attacco. Henry ci prova da fuori spendendo a lato. Thorstvedt al 29' calcia, Duda devia in corner. Le squadre si danno battaglia. La tensione si vede, i falli per fermare le azioni sul nascere sono numerosi.

CONSIGLI CHIUDE LA PORTA. Al 33' Suslov da fermo si inventa un sinistro al veleno, c'è una deviazione ma Consigli vola e respinge, per poi ripetersi su Cabal. Per il portiere neroverde è la partita numero 500 in Serie A.

Dawidowicz svirgola un pallone nella sua area, il tiro di Laurientie è murato in corner. Henry commette due falli consecutivi in avanti.

Suslov lavora in velocità partendo dal centrocampo ma la scelta del Verona è quasi sempre nel cercare la profondità di Henry. Sbraccia anche Pinamonti su Dawidowicz, Maresca fischia. Si spazzano palloni nella propria trequarti per non incorrere in errori di appoggio, molto frequenti per entrambe.

SECONDO TEMPO, TUTTO BLOCCATO FINO AL 79', POI...

Nessun cambio negli spogliatoi. Henrique viene ammonito per un fallo ai danni di Suslov. Lo slovacco poi si trova una palla tra i piedi in area, il rasoterra è parato senza difficoltà da Consigli. L'Hellas parte determinato. Lanci sbagliati di tutte e due le squadre confermano la tensione in campo e la volontà di non rischiare. Dawidowicz spinge Pinamonti sul limite dell'area, per Maresca è fallo da giallo e per il polacco scatta la squalifica.

Al 52' la punizione è battuta col sinistro da Berardi, la palla va sul secondo palo ma non gira a sufficienza ed esce.

Dopo un buono scambio Pinamonti va al tiro da fuori, c'è una deviazione con Montipò che resta a guardare la palla che sfila in corner.

BERARDI SI FA MALE. Al 58' Montipò sbaglia il rinvio, la palla va a Berardi che nello stopparla va a terra e chiede subito soccorso. Il guaio è serio, nella zona della caviglia, forse dietro, al tendine d'Achille. Deve uscire lo sfortunato attaccante oggi al suo rientro dopo l'operazione al ginocchio. Il Sassuolo perde il suo punto di riferimento.

Ballardini inserisce Castillejo al 60'. Cambio anche di Baroni: esce Noslin, entra Mitrovic.

Pedersen fugge a destra seminando Lazovic, il cross dal fondo è messo in corner da Dawidowicz. Suslov e Lazovic combinano bene a sinistra, poi Cabal sparacchia un cross sballato.

CAMBI. Al 67' entrano Swiderski e Bonazzoli, escono Henry e Lazovic. Ballardini sostituisce Boloca coi crampi con Racic. Un errore di Serdar lancia il Sassuolo in avanti, la palla finisce a Thorstvedt che da fuori trova il muro dei difensori gialloblù.

Il Sassuolo spinge e guadagna un altro corner, sugli sviluppi Swiderski mette ancora in angolo (tiro di Laurentie), poi ce n'è un altro ancora. Castillejo abbatte Cabal a centrocampo e viene ammonito. Le squadre sono stanche, i falli aumentano. Cabal stende Laurentie, il cross da punizione finisce sul fondo opposto al 75'. Serdar spazza da difensore aggiunto. Il Verona non riesce ad attaccare con un'idea, partono lanci lunghi e imprecisi.

SWIDERSKI! 1-0. Il Verona sta chiuso dietro e aspetta un errore. Al 79' Henrique cerca il dribbling su Swiderski ma sbaglia lo stop, il polacco si invola e davanti a Consigli non sbaglia per il vantaggio gialloblù.

Il Sassuolo si getta avanti, Cabal viene ammonito. Anche Serdar si prende il giallo. Entrano Mulattieri e Volpato, escono Thorstvedt e Pinamonti. Laurientè spara in curva. Il Sassuolo sembra non averne più. Al 90' entrano Vinagre e Magnani per Coppola e Suslov.

Ci sono 5 minuti di recupero. Il Verona spazza palloni. Il Sassuolo prende una punizione ai 25 metri dalla porta. Il tiro di Racic si spegne sulla barriera. Maresca fa giocare un minuto in più, i gialloblù si difendono e mettono in saccoccia una vittoria di cruciale importanza.

VERONA-SASSUOLO 1-0

Reti: 79' Swiderski

VERONA: Montipò, Tchatchoua (dall'89' Magnani), Coppola, Dawidowicz, Cabal, Duda, Serdar, Suslov (dal 89' Vinagre), Lazovic (dal 67' Bonazzoli), Noslin (dal 60' Mitrovic), Henry (dal 67' Swiderski)

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Centonze, Dani Silva, Charlys

Allenatore: Marco Baroni

SASSUOLO: Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig, Boloca (dal 67' Racic), Matheus Henrique, Thorstvedt (dall'84' Volpato), Berardi (dal 60' Castillejo), Laurentie, Pinamonti (dall'84' Mulattieri)

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Bajrami, Obiang, Ceide, Kumbulla, Toljan, Lipani, Defrel

Allenatore: Davide Ballardini

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli)

Assistenti: Alessio Tolfo (Sez. AIA di Pordenone), Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)

NOTE. Ammoniti: 48' Matheus Henrique, 51' Dawidowicz, 72' Castillejo, 81' Cabal, 83' Serdar, 89' Coppola

