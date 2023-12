Il Verona vende pure il futuro, anche Diao all’Atalanta

Nell'affare che porta Hien all'Atalanta per 9 milioni di euro più bonus il Verona inserisce anche il talento spagnolo diciottenne della Primavera Siren Diao Balde .

Il giovane attaccante, arrivato lo scorso febbraio dai catalani dell'UE Costa Brava, è una delle punte di diamante del settore giovanile gialloblù. Nella Primavera Diao ha in questa stagione realizzato 10 gol e 2 assist in 15 partite. Un elemento imprescindibile per l'Under 19 ma soprattutto un ragazzo che poteva rappresentare il futuro e che invece è stato "sacrificato" dal club di Setti.