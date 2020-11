Ilic: “A Verona con Stojkovic nel cuore.Juric e il lavoro i nostri segreti”

“Dragan è un mito per noi. E poi è stato anche al Verona, è un incrocio particolare. Per me è un onore portare la maglia che ha indossato anche lui”.

Così Ivan Ilic, centrocampista dell’Hellas, in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”. Ilic parla di Dragan Stojkovic, tra l’altro, grande fuoriclasse serbo che ha giocato nel 1991-92 nel Verona.

Continua Ilic: “Il segreto dei nostri risultati in quest’avvio di stagione? Il lavoro. Quanto ci richiede Ivan Juric noi lo facciamo. Abbiamo un tecnico che ci mette nella condizione di rendere al meglio, di maturare. Questo è importantissimo. Mi insegna tanto. Mi aiuta a comprendere dove sbaglio e come intervenire. Inoltre possiamo parlare la stessa lingua e questo mi agevola”.