Ilic al Torino, la vittoria di Juric. E il Verona deve correre ai ripari

Una corte serratissima. La volontà ferrea di volerlo con sé. Ivan Juric ha seguito in prima persona la trattativa per avere Ivan Ilic. E ce l’ha fatta, riuscendo a convincere il calciatore più delle sirene francesi innescate da Tudor, portando Cairo ad alzare l’offerta per il serbo fino a strapparlo alla concorrenza di un club il cui obbiettivo (non impossibile) è quello di entrare in Champions.