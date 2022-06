Superata la concorrenza della Lazio per il centrocampista

È sempre più l'Atalanta a muovere passi concreti per aggiudicarsi Ivan Ilic .

Il centrocampista del Verona, che interessa a più club non solo italiani, potrà dunque essere uno dei primi a vestire una nuova maglia. Il Corriere di Bergamo riporta che per Ilic, in Italia l'Atalanta ha superato la concorrenza della Lazio.