Ilic e Lazovic in ripresa: vogliono esserci con l’Empoli

I due giocatori gialloblù in fase in recupero, condizioni da verificare in settimana

Redazione Hellas1903

Sono in ripresa e vogliono esserci con l'Empoli, lunedì prossimo.

Ivan Ilic e Darko Lazovic stanno recuperando dai rispettivi infortuni.

Ilic è fermo dalla gara con l'Udinese per una botta alla caviglia destra. Lazovic si è bloccato prima della partita col Napoli a causa di un risentimento al retto femorale sinistro.

Questa settimana (il Verona ricomincia ad allenarsi domani) le loro condizioni potranno essere verificate nel dettaglio per capire se due giocatori saranno a disposizione per la gara del Bentegodi.