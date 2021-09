Ilic e Lazovic rientrano, la Serbia pareggia con l’Eire

A Dublino finisce 1-1, il regista in panchina, l'ala entra nel finale

In queste ore Darko Lazovic e Ivan Ilic rientreranno a Verona dopo gli impegni con la Serbia.

Nelle qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar, la Serbia ieri sera è stata fermata dall'Eire a Dublino. Pareggio beffardo per la squadra allenata da Dragan Stojkovic, in vantaggio grazie al gol di Milinkovic-Savic e raggiunta a 4' dalla fine a causa di un'autorete di Milenkovic.