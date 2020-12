Ilic, l’elogio di Juric: “Va costruito, ma ha una grande prospettiva”

“Può diventare come Miguel Veloso come tipologia di giocatore: ha un bel piede sinistro, ha tempi della giocata. È in piena costruzione a livello fisico, ma ha grandi margini e può diventare un tuttocampista, box-to-box. Lo vedo come un giocatore di questo tipo, con una prospettiva superiore: un organizzatore di gioco con tempi d’inserimento. Più Veloso che Amrabat”.

Così Ivan Juric ha parlato di Ivan Ilic, centrocampista gialloblù, in prestito dal Manchester City, all’interno della conferenza stampa di presentazione della partita con l’Inter.