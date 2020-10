Ilic o Tameze? Le scelte a centrocampo per la partita con il Benevento

Ivan Ilic o Adrien Tameze?

Al centro sportivo di Peschiera del Garda oggi proseguono gli allenamenti del Verona in vista della partita di lunedì con il Benevento.

La principale scelta da fare per Ivan Juric riguarda il reparto di centrocampo. In mezzo è favorito per la conferma da titolare di Ronaldo Vieira, autore di due buone prove con Genoa e Juventus e in gol in Coppa Italia con il Venezia.

Il dubbio che rimane è relativo all’altro giocatore da schierare in mediana. In ballottaggio ci sono Ivan Ilic e Adrien Tameze.

All’Allianz Stadium, in partenza, Juric ha preferito il francese, con il regista serbo che è entrato a gara in corso. Ilic è stato riproposto dal 1′ in Coppa Italia ed è andato a rete.

Questione aperta, le verifiche saranno effettuate nelle sedute di preparazione che mancano prima che si giochi al Bentegodi con la formazione diretta da Pippo Inzaghi.