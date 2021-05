Impresa Verona che ferma il Napoli nell’ultima di Juric. 1 a 1 al Maradona

Segna Rrahmani, risponde Faraoni. Napoli fuori dalla Champions

Andrea Spiazzi

Il Verona ritrova se stesso a Napoli e centra un pareggio a cui nessuno credeva, regalando la Champions alla Juventus e facendo piangere i partenopei che ciccano l'occasione per la grande Europa. Ma soprattutto l'Hellas regala a Juric, suo grande profeta, una gara all'altezza delle più belle, l'ultima, con ogni probabilità del tecnico croato sulla panchina che lo ha rilanciato. Nella gioia c'è anche la tristezza di un addio che sembra ormai certo.

I gialloblù chiudono la stagione con una super prova ai piedi del Vesuvio, di quelle in pieno stile del tecnico croato recuperando lo svantaggio su gol dell'ex Rrahmani con Faraoni, giocando con il coraggio che da tempo non si vedeva fino alla fine.

FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Mertens, Politano, Petagna, Costanzo, D'Agostino, Lobotka All.: Gennaro Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Günter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilić, Lazović; Bessa, Zaccagni; Kalinić

A disposizione: Silvestri, Berardi, Veloso, Lovato, Salcedo, Udogie, Çetin, Rüegg, Magnani, Sturaro, Colley, Lasagna All.: Ivan Juric

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. AIA Padova)

Assistenti: Salvatore Longo (Sez. AIA Paola), Filippo Valeriani (Sez. AIA Ravenna)

PRIMO TEMPO, VERONA IN PALLA

Il Verona parte con grinta a baricentro alto a far capire che il Napoli dovrà sudarsela. La nuova chioma platinata di Gunter emana luce propria alla pari di quella di Osimhen. L'Hellas va in fuorigioco con Zaccagni e Dimarco. Il primo tiro verso la porta è di Insigne, altissimo, al 12'. Un minuto dopo Osimhen manda sopra la traversa di testa, contrastato da Gunter.

Il Napoli non riesce a fare il suo gioco, l'Hellas invece viaggia che è un piacere. Attento dietro, in avanti punge, con Zaccagni che al 27' va sul fondo scattando. Il cross sul primo palo non trova Kalinic per un soffio.

FUOCHI D'ARTIFICIO DEI NAPOLETANI. Per incitare la squadra i tifosi partenopei effettuano un lungo scoppio di fuochi di artificio fuori dal Maradona intorno alla mezzora.

Sul taccuino di Chiffi dopo Lozano ci finisce Ilic. Al 33' Insigne si mette in proprio e al limite si libera, il tiro a giro di sinistro sfiora il palo distante. I gialloblù rispondono con un tiro di Dimarco ampiamente fuori. L'Hellas è impreciso nell'ultima giocata, fin lì tutto gira a meraviglia. Dawidowicz viene ammonito al 38' per un fallo evitabile su Lozano. Il polacco, schierato a centrocampo, si appiccica al messicano ma al 41' deve lasciare il campo per un problema muscolare. Entra il giovane Udogie che torna così in campo in prima squadra.

Fabian Ruiz si fa quaranta metri verso la porta al 42', serve Lozano che chiuso da Dimarco cerca di sorprendere Pandur con un tiro sul primo palo che finisce alto.

KALINIC SBAGLIA. Al 44' la più grande occasione capita a Kalinic servito da Dimarco dopo un inserimento eccellente. Il croato, spalle alla porta, tenta il tacco da tre metri, Rrahmani ferma la palla prima di Meret, ma c'era Zaccagni libero da servire.

SECONDO TEMPO, RRAHMANI FA IL GOL DELL'EX, FARAONI RISPONDE

DIMARCO SI MANGIA IL GOL. Il Verona parte in avanti. Fulminante il contropiede di Zaccagni al 51' che vede libero Dimarco in corsa. L'esterno si avvicina a Meret ma calcia male sul portiere.

Un passaggio sbagliato di Ilic costringe Udogie a placcare Osimhen che parte e a prendere l'ammonizione. Cosa che capita anche a Dimarco un minuto dopo. Troppe le imprecisioni, Juric grida ai suoi.

RRAHMANI, NAPOLI IN VANTAGGIO

Da corner il Napoli passa. Cross da destra, l'ex gialloblù va alto di testa, Osimhen lo disturba, kla palla va a terra e Rrahmani la spedisce in porta. Si accende un litigio tra Juric e Gattuso, il Var controlla un eventuale fallo di Rrahmani su Gunter, poi convalida.

Premio a Berardi (debutto in A a 30 anni) che sostituisce Pandur al 65', minuto nel quale entra anche Lasagna al posto di Kalinic.

FARAONI! 1 A 1

Il Verona non demorde, e risponde alla grande. Gunter lancia appena fuori dalla sua area, vedendo Faraoni in corsa, e lo pesca a meraviglia. L'esterno sfugge a Hysaj, Rrahmani tenta il recupero ma Faraoni ha già calciato un potente diagonale che sbatte sul palo opposto (leggera deviazione di Meret) infilandosi in rete.

Mertens e Mario Rui sostituiscono Hysaj e Zielinski. Al 75' Bakayoko da corner calcia venendo murato dalla difesa, poi Mertens manda a lato. Ruegg entra al posto di Faraoni, Lovato di Ceccherini.

Udogie, molto bravo, scappa all'80', Bakayoko, già ammonito, lo butta a terra e dovrebbe prendere il secondo giallo che Chiffi non mostra.

Il Napoli va all'assedio, Gattuso mette anche la quinta punta, Petagna (fuori Bakayoko). Il Verona resta compatto. Politano ci prova, va fuori il suo diagonale all'86'. Gli azzurri fanno girare la palla, cercano l'imbucata.

Sono quattro i minuti di recupero. Berardi evita un corner abbrancando la palla deviata dalla difesa. Zaccagni prende un fallo utilissimo al 92'.

Politano parte e calcia, Berardi è attento. All'ultimo secondo Petagna manda fuori di testa.

Finisce con un risultato su cui nessuno avrebbe scommesso. Il Verona si prende una soddisfazione, il Napoli perde la Champions e la Juve ringrazia l'Hellas. L'ultima di Juric lascia un segno pesantissimo sul campionato.