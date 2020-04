In Italia resta molto incerta la possibilità che il calcio riprenda la stagione.

A spingere per tornare presto in campo è, invece, la Germania. Le squadre tedesche hanno ripreso ad allenarsi da alcuni giorni.

La volontà è quella di riaprire la Bundesliga l’8 maggio. Da vedere, però, se ci saranno tutti i presupposti per farlo. Anche in Germania a pesare in maniera rilevante per le casse dei club è l’introito dato dai diritti televisivi, che al momento è bloccato.