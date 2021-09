Infermeria Spezia, Motta spera di recuperarne tre per il Verona

Emergenza a centrocampo per i liguri

In casa Spezia si fanno i conti con l' infermeria . Stando a quanto riporta La Nazione, Thiago Motta potrebbe ritrovare tre pedine in vista del prossimo appuntamento al «Bentegodi».

Tra chi è prossimo al rientro, Martin Erlic è stato tenuto a riposo nelle ultime due sfide in via del tutto precauzionale. Il croato dovrebbe riaggregarsi in gruppo già nella giornata di domani.