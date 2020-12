Infortuni, Dawidowicz e Lovato non preoccupano

Non destano preoccupazione le condizioni di Pawel Dawidowicz e Matteo Lovato.

I due difensori del Verona sono usciti durante la partita con l’Inter, mercoledì. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a controlli ulteriori, ma le prime verifiche escludono problemi evidenti.

Si tratta, per entrambi, di affaticamenti muscolari.

Fastidi che non hanno permesso che restassero in campo nella gara con l’Inter ma che non mettono a rischio, allo stato delle cose, la loro disponibilità per l’incontro del 3 gennaio con lo Spezia.