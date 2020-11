Infortuni, Favilli verso il recupero

Il sul ultimo gesto tecnico, prima di infortunarsi, è stato segnare alla Juventus, all’Allianz Stadium, il 25 ottobre.

Poi, proprio su quel tiro, con cui il Verona passò in vantaggio a Torino, Andrea Favilli si fece male. Dovette uscire subito e da allora non si è più visto in campo.

Favilli, autore fin qui di due reti (le uniche firmate da punte di ruolo nell’Hellas, per ora), si prepara al rientro. Sta meglio e già con l’Atalanta, sabato a Bergamo, potrebbe essere in panchina.

Una soluzione in più per Ivan Juric, privo di Nikola Kalinic, bloccato dal guaio muscolare accusato domenica al Bentegodi col Sassuolo.