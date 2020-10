Infortunio Benassi, il punto

Marco Benassi è sempre fermo.

Prosegue nelle terapie per recuperare da quell’infortunio che l’ha fermato a inizio luglio alla Fiorentina, una lesione al polpaccio destro che gli ha imposto di saltare tutta la parte finale dello scorso campionato.

Arrivato al Verona durante il mercato, il centrocampista pareva essersi ormai ripresa ma la ferita si è aperta di nuovo e quindi Benassi è tornato in infermeria.

Adesso è in fase di recupero ma per vederlo in campo ci vorrà ancora tempo.

Probabile che Benassi sia a disposizione dopo la prossima sosta del campionato. Dunque, potrebbe esserci per la gara con il Sassuolo del 22 novembre al Bentegodi.