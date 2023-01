Infortunio Henry, attesa per gli esami

In queste ore i controlli per l'attaccante: rischia un lungo stop, possibile che la sua stagione sia finita

Nelle prossime ore Thomas Henry si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio destro riportato nel finale della gara col Lecce.

L'attaccante francese ha dovuto uscire dal campo in barella. Il rischio è che per lui ci sia un lungo stop e che la stagione per lui possa essere finita.