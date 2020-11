Infortunio Kalinic, tra oggi e domani la risposta

Tra oggi e domani Nikola Kalinic si sottoporrà agli esami necessari per verificare l’entità dell’infortunio muscolare che l’ha costretto a uscire ieri nel primo tempo della partita del Verona con il Sassuolo.

L’attaccante si è fermato per un fastidio alla coscia sinistra.

Dopo i controlli clinici sarà possibile capire i tempi di recupero per Kalinic, ovviamente assente per la gara di Coppa Italia di mercoledì con il Cagliari e in dubbio per la trasferta di sabato a Bergamo con l’Atalanta.