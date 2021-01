Infortunio Tameze, domani le verifiche

Adrien Tameze ha dovuto saltare la partita del Verona con il Bologna per un problema muscolare.

Un fastidio che il centrocampista ha avvertito alla vigilia della gara del Dall’Ara e che non si è risolto in tempo. L’ultimo provino effettuato dal giocatore dell’Hellas ha spinto lo staff gialloblù a lasciarlo fuori a scopo prudenziale per gara con la squadra di Sinisa Mihajlovic.

Domani, alla ripresa degli allenamenti, il quadro complessivo potrà essere più chiaro e la condizione di Tameze sarà verificata in modo preciso.

C’è da capire, infatti, quando il mediano potrà rientrare e se, intanto, sarà disponibile per la partita di domenica prossima con il Napoli.