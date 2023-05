Inter lanciata, 10 gol nelle ultime quattro partite

Il Verona affronta l'Inter in un momento molto favorevole per i nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi viene da quattro gare in cui ha segnato in totale 10 gol: 3-3 col Benfica in Champions League, 3-0 all'Empoli e 3-1 alla Lazio in campionato, in mezzo l'1-0 alla Juventus in Coppa Italia.