Inter-Verona 1-0, Zaffaroni: “Ottima partita, ora con fiducia per raggiungere l’obbiettivo”

"Abbiamo fatto un'ottima partita facendo quello che abbiamo previsto di voler fare contro una squadra come l'Inter. Abbiamo sbagliato qualche passaggio e qualche cross e lì dobbiamo migliorare. Di occasioni potenziali per poter essere pericolosi ne abbiamo avute. Non li abbiamo fatti giocare, siamo soddisfatti di questo ma sappiamo che dobbiamo crescere ancora molto per fare punti anche in queste partite. Dobbiamo continuare su questa strada con fiducia per poter raggiungere il nostro obbiettivo.